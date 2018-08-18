"Відпустила тілом, думками і душею": вижила пасажирка Скрябіна вперше прокоментувала смерть музиканта

Фото: (facebook.com/skryabinofficial)

У день народження Скрябіна Ольга Любченко написала зворушливі слова про померлого

Колишній арт-директор групи "Скрябін" Ольгя Любченко вперше публічно згадала про загиблого в ДТП артиста. Відомо, що на момент смерті Любченко знаходилася в салоні позашляховика. У день 50-річчя Кузьми Скрябіна жінка опублікувала на своїй сторінці в Facebook зворушливий пост, в якому подякувала музиканту за місце в її житті.

"Відпустила тебе давно... Тілом, думками і душею... Що на небі не вирішено, то не може вирішиться мною... Проводила в нічну тишу... Остаточно... Ти комета, Хвіст якої торкнувся дахів, але дякую тобі за це... Якщо тільки собі не брешу, (Ну а хто собі правду скаже?). Залатала в душі дірку, так що ниток не видно навіть... Дякую, що Ти був у моєму житті. З Днем Народження, Андрій", - написала Любченко.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/olga.lyubchenko.1

Слід нагадати, що на момент ДТП в лютому 2015 року разом з фронтменом гурту "Скрябін" в автомобілі перебувала арт-директор групи Ольга Любченко. Дівчина перебувала на пасажирському сидінні, коли вони разом направлялись з гастролей в Київ. Незадовго після інциденту саме вона розповіла іншим учасникам групи про подію.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що почавши давати показання по справі ДТП, Любченко з невідомих причин відмовилася свідчити, посилаючись на статтю 63 Конституції, яка дає їй таке право.

Нагадаємо, що Styler зробив добірку найбільш приголомшливих каверів пісень групи "Скрябін" до 50-річчя фронтмена Кузьми Скрябіна.

До цього ми повідомляли, що "Укрпочта" випустить марку з Кузьмою Скрябіним до його ювілею.

Відео: (video.rbc.ua)