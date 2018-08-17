Пассажир погиб: в Киеве пьяный таксист врезался в бетонное ограждение (фото)

Коллаж: РБК-Украина

Водитель был в состоянии наркотического опьянения

В Святошинском районе столицы водитель такси врезался в бетонную ограду. Пассажирка авто скончалась на месте. Об этом передает пресс-служба полиции Киева.

Авария произошла на проспекте Леся Курбаса, возле остановки "Семь я Сосниных".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"37-летний водитель автомобиля "Opel Astra" не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста. В результате аварии пассажир – 41-летняя жительница Черниговской области – от полученных телесных повреждений умерла в карете "скорой", - сообщили в полиции.

Фото: espreso.tv

По словам врача-нарколога, водитель такси был в состоянии наркотического опьянения.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сам виновник ДТП отделался легкими травмами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Он отказался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков. Сейчас следователи готовят ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов для проведения анализов. Правоохранители уже задержали виновника ДТП.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее экс-депутат Игорь Мирошниченко попал в ДТП на проспекте Победы в Киеве.

Еще мы писали о том, что водитель сбил на пешеходном переходе семью с двумя маленькими детьми и уехал с места происшествия.

Также сообщалось, что в Киеве мотоциклист сбил пешехода, который перебегал шесть полос.

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