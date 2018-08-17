Пасажир загинула: в Києві п'яний таксист врізався в бетонну загорожу (фото)

Водій був у стані наркотичного оп’яніння
В Святошинському районі столиці водій таксі врізався в бетонну загорожу. Пасажирка авто померла на місці. Про це передає прес-служба поліції Києва.
Аварія сталася на проспекті Леся Курбаса, біля зупинки "Сім'ї Сосніних".
Фото: facebook.com/KyivOperativ
"37-річний водій автомобіля "Opel Astra" не впорався з керуванням і допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною огорожею мосту. У результаті аварії пасажир – 41-річна мешканка Чернігівської області – від отриманих тілесних ушкоджень померла у кареті "швидкої", - повідомили в поліції.
Фото: espreso.tv
За словами лікаря-нарколога, водій таксі був у стані наркотичного сп’яніння.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Сам винуватець ДТП відбувся легкими травмами.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Він відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків. Зараз слідчі готують клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків для проведення аналізів. Правоохоронці вже затримали винуватця ДТП.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Раніше екс-депутат Ігор Мірошниченко потрапив у ДТП на проспекті Перемоги в Києві.
Ще ми писали про те, що водій збив на пішохідному переході сім'ю з двома маленькими дітьми і поїхав з місця події.
Також повідомлялося, що у Києві мотоцикліст збив пішохода, що перебігав шість смуг.
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