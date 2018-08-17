Пасажир загинула: в Києві п'яний таксист врізався в бетонну загорожу (фото)

Колаж: РБК-Україна

Водій був у стані наркотичного оп’яніння

В Святошинському районі столиці водій таксі врізався в бетонну загорожу. Пасажирка авто померла на місці. Про це передає прес-служба поліції Києва.

Аварія сталася на проспекті Леся Курбаса, біля зупинки "Сім'ї Сосніних".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

"37-річний водій автомобіля "Opel Astra" не впорався з керуванням і допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонною огорожею мосту. У результаті аварії пасажир – 41-річна мешканка Чернігівської області – від отриманих тілесних ушкоджень померла у кареті "швидкої", - повідомили в поліції.

Фото: espreso.tv

За словами лікаря-нарколога, водій таксі був у стані наркотичного сп’яніння.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сам винуватець ДТП відбувся легкими травмами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Він відмовився здавати аналіз на вміст алкоголю та наркотиків. Зараз слідчі готують клопотання щодо примусового відібрання біологічних зразків для проведення аналізів. Правоохоронці вже затримали винуватця ДТП.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Раніше екс-депутат Ігор Мірошниченко потрапив у ДТП на проспекті Перемоги в Києві.

Ще ми писали про те, що водій збив на пішохідному переході сім'ю з двома маленькими дітьми і поїхав з місця події.

Також повідомлялося, що у Києві мотоцикліст збив пішохода, що перебігав шість смуг.

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