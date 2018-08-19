ДТП під Вінницею: з'явилося відео смертельної аварії

Фото: ДТП у Вінниці (vn.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали семеро людей

19 серпня на об'їзній трасі Вінниці зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Passat і маршрутний мікроавтобус FIAT Ducato. В результаті сильного зіткнення водій легковика загинув на місці, ще семеро людей отримали травми різного ступеня. У мережі з'явилося відео цієї аварії воно опубліковано на YouTube-каналі Поліції у Вінницькій області.

На даний момент відомо, що дорожньо-транспортна пригода виникло з вини водія Пасату, який і загинув на місці аварії. Він виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у мікроавтобус. Крім водія, в салоні легкового автомобіля були його дружина та трирічна донька, вони отримали травми і були госпіталізовані. Також, відомо, що в ДТП постраждало п'ятеро пасажирів маршрутного мікроавтобуса.

Відео: Поліція з'ясовує причини аварії під Вінницею (youtube.com/Полиция Вінниччини)

З цього інциденту порушено кримінальну справу за ознаками 2 ч. ст. 286 Кримінального кодексу України.

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