ДТП у Львівській області: Daewoo розчавило велосипедиста на "зустрічці"

Ілюстративне фото: велосипед жертви (відділ комунікації поліції Чернівецької області)

Водій "легковика" здійснював обгін

Увечері в суботу, 18 серпня між селами Туринка і Боянець, Жовківський район, сталося ДТП зі смертельним результатом. 61-річний чоловік здійснював обгін по зустрічній смузі на автомобілі Daewoo Nexia і, не помітивши велосипедиста, в'їхав у нього на швидкості. Як повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області, велосипедисту було 49 років.

Відомо, що здійснюючи маневр обгону водій "Deawoo" виїхав на зустрічну смугу і збив велосипедиста. Від отриманих травм чоловік, керуючий велосипедом, помер незабаром після зіткнення на місці події.

На даний момент з'ясовуються обставини ДТП та вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, нещодавно під Вінницею сталася аварія, внаслідок якої сім людей отримали травми, а водій загинув. Відео з кадрами інциденту появились в мережі.

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