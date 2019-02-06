ДТП возле КПВВ "Марьинка": подробности ужасной трагедии (видео)

Видео: YouTube/ТСН

Шесть человек погибли в автоаварии, которая произошла в Донецкой области на трассе Донецк - Запорожье, недалеко от контрольно-пропускного пункта "Марьинка". Об этом говорится в сюжете ТСН.

На трассе столкнулись два автомобиля Chevrolet Lacetti и Daewoo Lanos. Из-за сильного удара "Ланос", в котором стояло газовое оборудование, загорелся. При этом все четверо людей, которые были в салоне, погибли на месте.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Кроме того, умерла одна из пассажиров "Шевроле". Еще один человек умер в больнице. Водитель "Шевроле" не пострадал.

По предварительным данным, водитель "Шевроле" при обгоне не справился с управлением на туманной дороге.

Фото: dn.dsns.gov.ua

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