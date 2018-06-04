"Думает, что он - вершитель судеб": активист резко отреагировал на скандальное заявление Линчевского

Любой чиновник не может высказываться подобным образом, считает Виктор Сердюк

2 июня в публичном доступе появилась стенограмма выступления заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского во время заседания Счетной палаты в ответ на запрос председателя профильного комитета ВР Ольги Богомолец. На заседании обсуждали, в частности, вопрос расходов на лечение украинцев за рубежом. Общеизвестно, что лечение тяжелобольных украинцев за рубежом обходится значительно дороже, чем в Украине.

Согласно стенограмме, Линчевский заявил следующее: "Касаемо эффективности. О нерезультативности и неекономности использования денег. В сухом остатке 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть каждый четвертый лечится за границей неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы есть ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания, которые, собственно, нуждаются в трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно".

Это заявление вызвало настоящий скандал и возмущение: много людей назвали такое высказывание недопустимым. Некоторые приводят в пример европейские страны, где после подобных заявлений чиновник и даже профильный министр уходит в отставку.

Позже, 4 июня, Минздрав опубликовал заявление, где говорится, что Александр Линчевский извиняется за "недопустимо неудачно использованные выражения" о неэффективном лечении онкобольных за рубежом во время выступления в Счетной палате.

"Если бы налогов не платили, можно было бы сказать: "Вы не платите налогов – мы вас не лечим"

Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов, считает такое высказывание Линчевского недопустимым не смотря на то, что на сайте Минздрава было опубликовано извинение.

Такое мнение Виктор Сердюк выразил в комментарии для Styler.

"Обратите внимание, Линчевский не извиняется за свои высказывания, он просто их уточняет. Он извиняется за чрезмерную эмоциональность, а не за суть высказывания. Вот в чем смысл. То есть по сути он не извиняется за подход "не умеешь плавать – тони". По факту он вместо доказанной наукой эволюции внедряет свою эволюцию. Это уже вопрос регуляции человеческой популяции через волю Минздрава", - сказал Сердюк.

На заседании шла речь о том, как сделать так, чтобы распределить выделенные на лечение украинцев средства эффективнее.

"Линчевский говорит, что мы никогда не достигнем договоренностей, куда выделить больше денег – на лечение пациентов за границей или в Украине. Но, судя из логики Минздрава, там и не хотят об этом договариваться. По мнению Линчевского, если все умрут, то зачем их лечить. Вот такая у него логика. Он чиновник, он государственный служащий. Он думает, что он - вершитель судеб. Он считает, что имеет право говорить, что все умрут. Знаете, жизнь – это всегда токсичная штука, которая всегда рано или поздно заканчивается смертью. Но ведь люди платят налоги и должны понимать, что их будут лечить. Если бы налогов не платили, можно было бы сказать: "Вы не платите налогов – мы вас не лечим”. Но люди платят и должны рассчитывать на лечение. По такой же логике, нет смысла выделять деньги не ремонт дорог. Тогда по ним меньше будут ездить и они меньше будут портиться", - говорит Виктор Сердюк.

"Заявлять такое – значит подтверждать все те вещи, которые были утверждены еще начиная с 1930-х годов в фашистской Германии. Ведь именно тогда действовала логика: есть тысяча человек, из них десять – больные. А лечим из этих десяти больных лишь пять", - высказал свое мнение Сердюк.

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Ранее стало известно, что Линчевский извинился за свои высказывания.