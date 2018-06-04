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Лінчевський вибачився за висловлювання про лікування онкохворих

STYLERLIFE        04.06.2018 - 11:00
Фото: Олександр Лінчевський (kmu.gov.ua)
Фото: Олександр Лінчевський (kmu.gov.ua)

Він сказав, що виділення грошей на лікування недоцільне, оскільки "вони всі помруть"

Заступник виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Андрій Лінчевський приніс вибачення за своє цинічне висловлювання про лікування онкохворих. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"Заступник міністра Олександр Лінчевський приносить вибачення за емоційні висловлювання, неприпустимо невдало використані при його доповіді для опису проблеми, що зачіпає занадто чутливі питання для пацієнтів, їх близьких та небайдужих громадян", - заявили в Моз.

Крім того, у відомстві привернули увагу "до неприпустимість поширення некоректної припущення щодо високого рівня смертності (25%) серед пацієнтів, яких міністерство направляло на лікування за кордон".

Нагадаємо, що заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним.

"Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неэкономности використання грошей. У сухому залишку – 25 відсотків пацієнтів, власне, вмирають. Тобто, кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів", - сказав він.

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Теги: МОЗ, Минздрав
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