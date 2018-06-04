Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных

STYLERLIFE        04.06.2018 - 11:00
Фото: Александр Линчевский (kmu.gov.ua)
Фото: Александр Линчевский (kmu.gov.ua)

Он сказал, что выделение денег на лечение нецелесообразное, так как "они все умрут"

Заместитель исполняющей обязанности министра здравоохранения Андрей Линчевский принес извинения за свое циничное высказывание о лечении онкобольных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - заявили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве привлекли внимание "к недопустимости распространения некорректного предположение относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых министерство направляло на лечение за границу".

Напомним, что заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов", - сказал он.

Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун

МОЗ Украины предостерегает: 8 причин никогда не посещать солярий "Наносите еще до выхода на солнце": Супрун раскрыла метод спасения от рака кожи
Теги: МОЗ, Минздрав
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top