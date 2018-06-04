Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных

Он сказал, что выделение денег на лечение нецелесообразное, так как "они все умрут"

Заместитель исполняющей обязанности министра здравоохранения Андрей Линчевский принес извинения за свое циничное высказывание о лечении онкобольных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья.

"Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", - заявили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве привлекли внимание "к недопустимости распространения некорректного предположение относительно высокого уровня смертности (25%) среди пациентов, которых министерство направляло на лечение за границу".

Напомним, что заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным.

"Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использования денег. В сухом остатке – 25 процентов пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов", - сказал он.

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