"Думає, що він - вершитель доль": активіст різко відреагував на скандальне висловлювання Лінчевського

Будь-який чиновник не може висловлюватися подібним чином, вважає Віктор Сердюк

2 червня у публічному доступі з'явилася стенограма виступу заступника в.о. міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського під час засідання Рахункової палати у відповідь на запит голови профільного комітету ВР Ольги Богомолець. На засідання обговорювали, зокрема, питання витрат на лікування Українців за кордоном. Загальновідомо, що лікування тяжкохворих українців за кордоном обходиться значно дорожче, ніж в Україні.

Згідно зі стенограмою, Лінчевський заявив наступне: "Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку 25 відсотків пацієнтів, власне, помирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно".

Ця заява викликала справжній скандал і обурення: багато людей назвали таке висловлювання неприпустимим. Деякі наводять у приклад європейські країни, де після подібних заяв чиновник і навіть профільний міністр іде у відставку.

Пізніше, 4 червня, МОЗ опублікував заяву, де йдеться, що Олександр Лінчевський вибачається за "неприпустимо невдало використані вислови" про неефективне лікування онкохворих за кордоном під час виступу в Рахунковій палаті.

"Якщо б податків не платили, можна було б сказати: "Ви не платите податків – ми вас не лікуємо"

Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів, вважає таке висловлювання Лінчевського неприпустимим не зважаючи на те, що на сайті МОЗ було опубліковане вибачення.

Таку думку Віктор Сердюк висловив у коментарі для Styler.

"Звернуть увагу, Лінчевський не вибачається за свої висловлювання, він просто їх уточнює. Він вибачається за надмірну емоційність, а не за суть висловлювання. Ось у чому смисл. Тобто по суті він не вибачається за підхід "не вмієш плавати – тони". По факту він замість доведеної наукою еволюції впроваджує свою еволюцію. Це вже питання регуляції людської популяції через волю МОЗ", - сказав Сердюк.

На засіданні йшла мова про те, як зробити так, щоб розподілити виділені на лікування українців кошти ефективніше.

"Лінчевський каже, що ми ніколи не досягнемо домовленостей, куди виділити більше грошей – на лікування пацієнтів за кордоном чи в Україні. Але, судячи із логіки МОЗу, там і не хочуть про це домовлятися. На думку Лінчевського, якщо всі помруть, то чому їх лікувати. Ось така у нього логіка. Він чиновник, він державний службовець. Він думає, що він - вершитель доль. Він вважає, що має право казати, що всі помруть. Знаєте, життя – це завжди токсична штука, яка завжди рано чи пізно закінчується смертю. Але ж люди платять податки і мають розуміти, що їх будуть лікувати. Якщо б податків не платили, можна було б сказати: "Ви не платите податків – ми вас не лікуємо”. Але ж люди платять і мають розраховувати на лікування. За такою самою логікою, немає сенсу виділяти гроші не ремонт доріг. Тоді по них менше їздитимуть і вони менше псуватимуться", - каже Віктор Сердюк.

"Заявляти таке – значить підтверджувати всі ті речі, які були затверджені ще починаючи із 1930-х років у фашистській Німеччині. Адже саме тоді діяла логіка: є тисяча людей, із них десять – хворі. А лікуємо із цих десяти хворих лише п'ять", - висловив свою думку Сердюк.

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Раніше стало відомо, що Лінчевський вибачився за свої висловлювання.