Не всех дураков война убила: голый Дорн стал посмешищем (видео)

Видео: YouTube/Че такие кислые?
Известный украинский исполнитель Иван Дорн представил свой новый сериал-мюзикл, который создается в сотрудничестве с брендом йогурта. Сериал заливается на YouTube-канал "Че такие кислые?".
В качестве тизера к сериалу опубликовано видео, где певец принимает ванну, которая наполнена йогуртом. В этом ролике Дорн снялся обнаженным и повторил все типичные движения, которые часто можно увидеть в эротических видео с женщинами.
В ролике Дорн выливает на себя йогурт и растирает его по телу. Кроме того, он также играется с желтой уточкой, а потом вытягивает ноги.
Стоит отметить, что вчера на YouTube-канале была загружена первая серия этого сериала. На данное время запланировано шесть серий, которые будут выходить по четвергам.
Видео: YouTube/Че такие кислые?
Следующая серия появится на День всех влюбленных – 14 февраля.
Интересно, но поклонники певца отнеслись к такому творчеству по-разному. Кто-то был в восторге от сериала, а кто-то и вовсе не понял, что это было.
"Что за жесть ахахаха", - прокомментировала Любава Зайцева.
"Не всех дураков война убила", - написал Ростик Каталов.
"Круто. Но это очень сложный способ попить йогурт", - отметила Анна Балабанова.
"Ванька ну ты и дурашка, шалунишка", - написал Aleksandr К.
"Провокация и стеб. Ваня пять баллов", - отметил Евгений Никонов.
"Фу, внутри то сидит голубой мальчик, как не отрицай", - написал О. Ор.
"Хайпануть решил, будь то правда или нет про coming out... в целом, ну имеет ведь право человек в йогуртовой ванне поплескаться. На вкус и цвет, как говорится", - прокомментировала Альбина Миллер.
"Ай браво! Ваня ты в правильном направлении!", - написал Romuk Romchenco.
"Настоящий мужик! Так трудно где то заработать. Вот хоть в ванне", - отметила Люда Князева.
"Теперь я видел все!", - прокомментировал Дмитрий Романов.
"Пусть даже не пи**ит после такого, что не ахтунг он", - написал Alex Slot.
"Блевотина", - отметила Алла Завеля.
"Ну что за бред", - написала Александра Смоленцева.
"Огонь!", - отметила Евгения Степаненкова.
Напомним, что недавно Иван Дорн удивил своих поклонников зажигательным танцем.
Ранее сообщалось, что Иван Дорн удивил фанатов полуголым выступлением в церкви.