Не всех дураков война убила: голый Дорн стал посмешищем (видео)

Иван Дорн искупался в ванной, наполненной йогуртом

Видео: YouTube/Че такие кислые?

Известный украинский исполнитель Иван Дорн представил свой новый сериал-мюзикл, который создается в сотрудничестве с брендом йогурта. Сериал заливается на YouTube-канал "Че такие кислые?".

В качестве тизера к сериалу опубликовано видео, где певец принимает ванну, которая наполнена йогуртом. В этом ролике Дорн снялся обнаженным и повторил все типичные движения, которые часто можно увидеть в эротических видео с женщинами.

В ролике Дорн выливает на себя йогурт и растирает его по телу. Кроме того, он также играется с желтой уточкой, а потом вытягивает ноги.

Стоит отметить, что вчера на YouTube-канале была загружена первая серия этого сериала. На данное время запланировано шесть серий, которые будут выходить по четвергам.

Видео: YouTube/Че такие кислые?

Следующая серия появится на День всех влюбленных – 14 февраля.

Интересно, но поклонники певца отнеслись к такому творчеству по-разному. Кто-то был в восторге от сериала, а кто-то и вовсе не понял, что это было.

"Что за жесть ахахаха", - прокомментировала Любава Зайцева.

"Не всех дураков война убила﻿", - написал Ростик Каталов.

"Круто. Но это очень сложный способ попить йогурт﻿", - отметила Анна Балабанова.

"Ванька ну ты и дурашка, шалунишка", - написал Aleksandr К.

"Провокация и стеб. Ваня пять баллов", - отметил Евгений Никонов.

"Фу, внутри то сидит голубой мальчик, как не отрицай﻿", - написал О. Ор.

"Хайпануть решил, будь то правда или нет про coming out... в целом, ну имеет ведь право человек в йогуртовой ванне поплескаться. На вкус и цвет, как говорится﻿", - прокомментировала Альбина Миллер.

"Ай браво! Ваня ты в правильном направлении!﻿", - написал Romuk Romchenco.

"Настоящий мужик! Так трудно где то заработать. Вот хоть в ванне", - отметила Люда Князева.

"Теперь я видел все!", - прокомментировал Дмитрий Романов.

"Пусть даже не пи**ит после такого, что не ахтунг он﻿", - написал Alex Slot.

"Блевотина", - отметила Алла Завеля.

"Ну что за бред", - написала Александра Смоленцева.

"Огонь!﻿", - отметила Евгения Степаненкова.

Напомним, что недавно Иван Дорн удивил своих поклонников зажигательным танцем.

Ранее сообщалось, что Иван Дорн удивил фанатов полуголым выступлением в церкви.