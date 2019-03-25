Душ и умывальники в купе: Укрзализныця удивила украинцев новыми вагонами

Укрзализныця удивила украинцев новыми пассажирскими вагонами, которые запустят в работу уже скоро. Правда, работать они будут пока только на маршруте Киев-Вена-Киев. В новых вагонах в поезде международного сообщения в каждом купе есть душ и отдельный умывальник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Не только купе, СВ, а и вагоны для международного сообщения габарита РИЦ заказали на 2019-й. Новостройки Крюковским вагоностроительным заводом для "Укрзализныци", - заявил он.

Фото: В каждом купе будет душ и пеленальный столик для младенцев (facebook.com/Евгений Кравцов)

Чем еще отличаются новые вагоны от классических и уже привычных украинцам вагонов?

В каждом таком купе будет отдельный умывальник, пеленальный столик для младенцев и душ. В вагонах можно ехать как сидя, так и лежа: сиденья при необходимости раскладываются.

По словам Евгения Кравцова, такие новые вагоны примут в эксплуатацию после прохождения сертификации европейскими коллегами.

Фото: Сидячие сиденья в вагонах будут раскладываться (facebook.com/Евгений Кравцов)

"На очереди - получение разрешительных документов на курсирование в страны ЕС и встречи с венгерскими и австрийскими железнодорожниками. Планируем эти новые вагоны РИЦ на маршрут Киев-Вена-Киев", - добавил Кравцов.

Также в Укрзализныце сейчас разрабатывают проект электрички, которая будет курсировать по Киеву и в ближайшие к столице городам. Например, будет ездить в Ирпень и Белую Церковь. Проект предусматривает обновление подвижного состава пригородных поездов. Вагоны будут курсировать по территории города и ближнего к столице предместья.

Фото: Так новые вагоны выглядят внешне (facebook.com/Євген Кравцов)

Напомним, ранее Укрзализныця попала в громкий скандал из-за военных. Дежурная на одном из вокзалов шокировала заявлением о том, что в Украине якобы нет войны.

Также в Укрзализныце решили до неузнаваемости изменить внешний вид Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.