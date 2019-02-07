В двух странах задержали украинских моряков: все подробности (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

В МИД Украины прокомментировали инцидент

В Португалии у провинции Алгарве в нейтральных водах было перехвачено и задержано судно Sea Scan 1 (под флагом Панамы), на борту которого находилось 8 украинских моряков. В четверг, 7 февраля, в МИД прокомментировали инцидент, хотя задержание было проведено еще 30 января, а Профсоюз работников морского транспорта Украины узнал о случившемся на следующий день.

Отмечается, что при досмотре на борту корабля было обнаружено 2,5 тонны кокаина стоимостью около полумиллиарда евро. Таким образом, задержанным вменяют контрабанду наркотиков.

Скрин: twitter.com/SurinameMirror

Всех подозреваемых арестовали на 3 месяца, передали в Фонде помощи морякам "Ассоль".

Местный закон предоставляет задержанным морякам услуги адвоката и переводчика.

Фото: usionline.com

Известно, что 5 из задержанных моряков - из Одессы, сообщает Украинская Служба Информации.

По словам замначальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Александра Хомяка, экипаж задержанного судна состоял из 11 человек, из них 8 - граждан Украины, и по одному гражданину Грузии, Нидерландов и Франции, передает УНН.

Фото: suriname-mirror.blogspot.com / Publico

"Консул дважды с момента задержания посетил всех граждан Украины в месте содержания под стражей, в том числе 1 и 6 февраля", - заявил он.

Сообщается, что всем морякам передали письма от родных.

На данный момент дело находится на контроле посольства Украины в Португалии и Департамента консульской службы МИД.

Скрин: twitter.com/eric_gernez

"Сейчас продлится досудебное расследование компетентными органами - сбор информации, следствие. После этого документы будут переданы в суд, и соответственно будет определена дата судебного заседания", - сказал представитель дипломатического ведомства.

Добавим, что ранее - 3 февраля - в Камеруне на пирсе нефтеперерабатывающего завода Sonara в Лимбе военные задержали танкер Aframax Barents Sea. Среди экипажа есть граждане Украины, Индии, Китая, Филиппин и Турции (всего 26 человек). Судно прибыло в Камерун 20 декабря, а 29 января был поставлен к Сонарскому НПЗ.

Фото: Aframax Barents Sea

Как пишет The Strait Times со ссылкой на заявление сингапурской компании, управляющей судном, это произошло в явном коммерческом споре.

"Сообщений о физических травмах среди моряков не поступало", - говорится в сообщании.

Как сообщалось ранее, в декабре украинский моряк из Одесской области Алексей Свистильников бесследно исчез с борта направлявшегося в Сингапур сухогруза MV Ocean Lion (под флагом Либерии) в Индийском океане.

Кстати, с MV Ocean Lion ранее уже были связаны похожие инциденты - в январе 2014 года с борта судна пропал одессит, старший помощник капитана 28-летний Игорь Яворский. Тогда сухогруз находился на рейде вблизи Брейсуэйт, Новый Орлеан, Миссисипи (США).

Также мы писали о том, что 12 января семеро украинских моряков, спасенных из судна, которое потерпело крушение у берегов Турции, прибыли в Украину в Одессу.