Ехала на семейный ужин: известная певица утонула в Дунае

Фото: Анка Поп (baku ws)

Анка Поп не смогла справиться с управлением

На юго-западе Румынии погибла популярная канадско-румынская певица Анка Поп. На момент гибели девушке было всего 34 года. Артистка ехала домой на машине, однако не справилась с управлением и ее автомобиль вылетел в Дунай. Бездыханное тело девушки нашли водолазы. Об этом информирует издание АР.

Анка ехала на семейный ужин, однако добраться домой ей так и не удалось. Сестра певицы заподозрила неладное, поскольку девушка долго не появлялась, и заявила о пропаже.

После изнурительных поисков тело молодой женщины достали со дна Дуная водолазы. Дайверы подняли тело артистки на поверхность и предположили, что девушка погибла вследствие автокатастрофы.

Фото: (instagram.com/ancapopmusic)

Отмечается, что Анка Поп родилась в небольшом румынском городе. Когда ей было три года, ее семья решила сбежать из страны на надувном плоту, который они спустили в Дунай. Еще тогда у девушки был страх утонуть. Ее самые большие опасения оказались ненапрасными.

Напомним, что умер известный артист, звезда сериала "Голубка". Олег Мартьянов на 67-ом году жизни. За всю его творческую деятельность насчитывается около 70 работ, в том числе спектакли "Конёк-горбунок", "Царь Иоанн Грозный", "Господа Головлёвы", "Недоросль" и прочие.

Мы сообщали, что известный футболист погиб с семьей в жутком ДТП. 17 декабря белорусский футболист и вратарь клуба "Витебск" Андрей Щербаков погиб в ДТП вместе со своей женой и шестилетним сыном. Еще один ребенок трех лет, который находился в детском кресле, был госпитализирован с травмами.

Мы писали, что скончался звезда сериала "Универ". Актеру Виталию Ендовицкому было 49 лет. Причиной смерти стало осложнение после пережитого инсульта.