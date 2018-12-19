Їхала на сімейну вечерю: відома співачка потонула в Дунаї

Фото: Анка Поп (baku ws)

Анка Поп не змогла впоратися з керуванням

На південному заході Румунії загинула популярна канадсько-румунська співачка Анка Поп. На момент загибелі дівчині було всього 34 роки. Артистка їхала додому на машині, проте не впоралася з керуванням і її автомобіль вилетів у Дунай. Бездиханне тіло дівчини знайшли водолази. Про це інформує видання АР.

Анка їхала на сімейну вечерю, проте дістатися додому їй так і не вдалося. Сестра співачки запідозрила недобре, оскільки дівчина довго не з'являлась, і заявила про зникнення.

Після виснажливих пошуків тіло молодої жінки дістали з дна Дунаю водолази. Дайвери підняли тіло артистки на поверхню і припустили, що дівчина загинула внаслідок автокатастрофи.

Фото: (instagram.com/ancapopmusic)

Наголошується, що Анка Поп народилася в невеликому румунському місті. Коли їй було три роки, її сім'я вирішила втекти з країни на надувному плоту, який вони спустили в Дунай. Ще тоді у дівчини був страх потонути. Її найбільші побоювання виявилися немарними.

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