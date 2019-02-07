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Как экономить на лекарствах в Украине: названы способы

STYLERЖизнь    07.02.2019 - 16:23

Видео: РБК-Украина

Украинцам в 2019 году стоит ждать очередного повышения цен на лекарственные препараты. Об этом в эксклюзивном комментарии для Styler РБК-Украина рассказал Дмитрий Подтуркин, основатель Украинского медицинского экспертного сообщества.

Он дал украинцам советы, как сэкономить средства при покупке лекарственных препаратов.

"Здесь важны две вещи. Первое - "прививка против рекламы". Не ведитесь на рекламу и звучное название. Если лекарство рекламируют, значит в его цене есть затраты на рекламу. Ищите аналогичный препарат-генерик, но который не рекламируется. Он будет дешевле при подобной эффективности и качестве", - говорит он.

Во-вторых, по мнению Дмитрия Подтуркина, сэкономить можно еще больше, если будете покупать препарат без собственного торгового названия, так называемый "небрендированный генерик".

Как экономить на лекарствах в Украине: названы способыФото: Не стоит обращать внимания на те лекарства, котоыре активно рекламируют по телевидению, считает эксперт (pixabay.com)

"Иазвание такого препарата, как правило, состоит из наименования действующего вещества и названия производителя. За красивое название препарата - "бренд" тоже повышается цена. И третье - проверяйте назначение врача и сравнивайте его назначения с доказательной медициной. Не надо принимать ненужных таблеток. Надо уйти от "совкового" понятия – хороший врач – значит, обязательно назначит таблеточку. Лечитесь рационально и вдумчиво", - подчеркивает он.

Ранее Уляна Супрун рассказала, что ее заместители не могут подписывать важные приказы, пока ее временно отстранили от исполнения обязанностей.

Кроме того, эксперт спрогнозировал, чего украинцам стоит ждать от курса доллара в ближайшие месяцы.

Также в Минздраве обновили список бесплатных лекарств для украинцев.

Эксперт объяснил рост спроса на рецептурные лекарства в Украине Цены на лекарства в украинских аптеках за год выросли почти на 19%
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