Чего ждать от курса доллара и что будет с ценами в Украине: прогноз эксперта

Фото: Зарплата в Украине (коллаж РБК-Украина)

Как меняется покупательная способность украинцев, как стоит считать среднюю зарплату и повлияют ли предстоящие выборы на курс доллара - объясняет Алексей Дорошенко

В первые месяцы нового года украинцы все чаще задаются вопросами, каким будет курс доллара, как будут меняться цены на товары и услуги в 2019-м. Кроме того, люди интересуются, что будет со стоимостью бензина и как на цены на прилавках магазинов повлияют парламентские и президентские выборы.

С этими и другими вопросами редакция Styler РБК-Украина обратилась к Алексею Дорошенко, главе Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей и председателю Национального Совета экономического развития.

Алексей, какая сейчас ситуация с покупательной способностью украинцев?

В конце прошлого года мы начали измерять покупательную способность для разных слоев населения. Для тех, кто живет на пенсию, на минимальную зарплату и среднюю зарплату. Могу сказать, что по итогам 2018-го года мы увидели, что покупательная способность на минимальную заработную плату фактически не росла, но и не упала: она осталась одинаковой.

Что касается пенсий, то люди, которые живут на пенсию, стали получать меньше, чем растут цены на продукты питания и на услуги ЖКХ. Это означает, что их покупательная способность в 2018-м году упала примерно вполовину от роста цен.

Фото: Алексей Дорошенко, глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей и Национального Совета экономического развития (facebook.com/Алексей Дорошенко)

Мы также считали, что даже по итогам четырех лет, пенсия росла в два раза медленнее стоимости продуктов. Эта тенденция будет продолжаться и в этом году из-за того, что рост пенсии происходит сейчас меньше, чем будущий уровень инфляции, и меньше, чем рост цен на продукты питания.

Что касается средней заработной платы, то ее покупательная способность, скорее всего, останется на той же отметке. Потому что рост цен на продукты питания будет в среднем на 12%, а рост реальной средней заработной платы – также на уровне 12%. Поэтому мы с вами увидим, скорее всего, паритет.

Но это тот случай, когда для людей с самыми низкими доходами ситуация будет ухудшаться, а те, кто работает, скорее всего, этого не увидят. Вероятнее всего, они будут жить так, как жили в 2018 году. Но и улучшения не почувствуют.

Вы на своей странице в Facebook недавно поднимали вопрос средней заработной платы, которая сейчас сохраняется в Украине на уровне 10,5 тысяч гривен. Действительно ли она является средней, как это декларирует правительство?

Даже мы как Ассоциация были уверены в том, что средняя заработная плата достаточно четко устанавливается Госкомстатом. Но потом, когда мы начали искать источники, то поняли, что это не та средняя заработная плата, которая на самом деле есть в нашей стране. Потому что есть данные Госстата, а есть данные Пенсионного фонда.

Чем они отличаются?

Дело в том, что Госстат считает лишь от 10 до 20% предприятий. Это крупнейшие предприятия, на которых работает наибольшее количество украинцев.

Но здесь не учитываются 90% так называемых частных предприятий или ФОПов, средняя численность работников в которых составляет около трех человек.

Фото: “Мы еще долгое время будем тянуться до уровня прошлогодней средней заработной платы” - эксперт (РБК-Украина)

Это означает, что средняя заработная плата Пенсионного фонда является подлинной. Она в ноябре прошлого года, например, составляла 8 тысяч 300 гривен. В то время как данные Госстата говорили о 9 тысячах 300 гривен. Средняя заработная плата у них отличалась на 13%.

Данные Пенсионного фонда – более верные, потому что они полагаются на все 100% предприятий и предпринимателей нашей страны. В то же время данные Госстата даже в методике, которая применяется, сообщают о том, что эти данные лишь ориентировочные, и необходимо пользоваться более точными данными. А такими являются именно данные Пенсионного фонда.

Если данные Госстата за декабрь мы уже увидели, то Пенсионный фонд предоставит свои данные лишь через две недели. Тогда можно будет установить, какова примерная средняя заработная плата, но она 100% меньше 10 тысяч гривен. Потому что 20% роста за один месяц в нашей стране не может произойти, даже если в ней учесть 13-ю заработную плату, бонусы или какие-то другие вещи, которые направлены на материальное стимулирование.

Поэтому мы 100% увидим среднюю заработную плату где-то на уровне 9,700-9,800 гривен. Но это также довольно неточные данные. Потому что по состоянию на декабрь мы увидим рост средней заработной платы на уровне около 10 тысяч, но потом уже в январе увидим среднюю заработную плату где-то на тысячу меньше. А возможно, и на 1,200. И на уровень декабря мы выйдем с вами в 2019 году уже в июле, а может и в сентябре. Мы еще долгое время будем тянуться до уровня прошлогодней средней заработной платы.

Фото: “Стабильный курс – залог стабилизации цен на услуги ЖКХ, на продукты, на товары” - Алексей Дорошенко (РБК-Украина)

У нас всегда происходят такие вот "качели". Довольно трудно понять, с чем это связано. Возможно, некоторые государственные служащие, которые допущены к такой информации, могут это сказать. Понимаю, что здесь немного манипуляции. И все-таки в декабре учитываются все выплаты, которые государство делает государственным предприятиям, которые получают достаточно много.

В 2019-м году средняя заработная плата продолжит расти?

Данные, которые мы имеем в конце года, являются хорошими, чтобы говорить о достижениях. Но потом все молчат о средней заработной плате долгое время, потому что средняя заработная плата постоянно падает, и падает весьма существенно. Например, учитывая деловую активность, потому что в январе она низкая. Потом другие факторы влияют. В неплохие годы мы видели, что в июле достигали такого же уровня заработной платы. Довольно часто, когда ситуация была плохая, то в октябре.

Сейчас будет меняться и президент, и правительство. Мы с вами увидим, что ответственного за социальную политику не будет, и поэтому никто не будет отчитываться. Фактически это никого не будет интересовать.

Как предвыборные и избирательные процессы будут влиять на цены? И как эти процессы повлияют на курс доллара?

Конечно, это будет влиять на курс доллара. Сейчас мы видим, что НБУ предложил иностранцам другие инструменты. Например, ОВГЗ. Это означает, что сейчас фактически мы пробуем уменьшить зависимость от МВФ и таким образом привлекать внимание инвесторов именно государственными бумагами. Это сейчас стабилизировало и даже улучшило курс национальной валюты.

Но мы понимаем, что через 3-6 месяца эти бумаги будут продаваться иностранцами, и тогда курс доллара может вырасти. Или вырасти немножко, или существенно.

Фото: Средний рост стоимости хлеба в прошлом году составил 22% (pixabay.com)

С одной стороны, курс хотят удержать стабильным. Стабильный курс – это залог стабилизации цен на услуги ЖКХ, на продукты, на товары. А с другой стороны, все говорят о плавающем курсе. Поэтому такие вещи – довольно тяжелые для поддержания. Но мы сейчас видим достаточно стабильный курс и довольно низкую инфляцию. Она будет ниже, чем в предыдущем году, но все же большей, чем заложено в бюджете 2019 года.

Какие именно продукты сейчас дорожают?

Если говорить о молочных продуктах, то цены на них выросли на 12%. Средний рост стоимости хлеба в прошлом году составил 22%. Мяса – 11%. Бакалеи – чуть меньше 10%. Сейчас также будет наблюдаться рост стоимости круп, которые входят в бакалейную корзину.

Будут и продукты, которые, возможно, подешевеют. В 2019 году мы увидим, что рост стоимости продуктов будет не значительно больше, чем инфляция.

Если мы понимаем, что инфляция будет на уровне 9, а не 7%, как прогнозирует Национальный банк и правительство, то рост цен на продукты будет в среднем на 12%. Это меньше, чем в 2018-м, но значительно больше, чем уровень инфляции. А пенсии будут индексированы на меньший процент, чем рост стоимости продуктов.

Цены на какие продукты привязаны к доллару, а какие - нет?

Ранее мы видели, что когда большинство продуктов продавались только в нашей стране, они никаким образом не влияли и не зависели от курса. Кроме того, что есть валютная составляющая. Она в разных продуктах составляла от 40 до 90%.

Но сейчас мы импортируем практически все. Даже овощи в разгар сезона – в августе, когда мы их собираем. В то же время значительное количество продукции мы экспортируем. Поэтому курс сейчас влияет фактически на 95% продуктов.

Фото: “В феврале мы, скорее всего, увидим стабилизацию цен на бензин” - эксперт (УНИАН)

На остальные 5% курс влияет с некоторым лагом (отложение во времени - ред.). То есть если стоимость других продуктов растет за месяц-два, то стоимость тех, что входят в 5% - за три-четыре месяца. Но все равно будет расти. Поэтому курс влияет на все без исключения продукты, товары и услуги.

Можно ли сейчас спрогнозировать, как изменится цена на бензин в 2019 году?

Можно. Правда, некоторые мои коллеги в этом разбираются лучше чем я. Но сейчас мы видим, что цены понемногу падают. В феврале мы, скорее всего, увидим стабилизацию таких цен. Это влияет и на стоимость товаров, и на стоимость продуктов. Сейчас это влияет положительно: не позволяет инфляции выходить за те рамки, которые закладывались в бюджете.

В этом году происходили колебания стоимости нефти. Это будет влиять на внутренний рынок. Через два-три месяца мы, скорее всего, увидим повышение стоимости нефтепродуктов. Это будет негативно влиять на цены в магазинах. А пока это влияет положительно. Видим рост цен, но он был бы большим, если бы сейчас росла стоимость газа, дизеля и бензина.

Напомним, ранее стало известно, что на столичных АЗС вновь подешевел автомобильный газ.

Кроме того, в Минздраве обновили список бесплатных лекарств для украинцев.