Эксперты рассказали, какие привычки приводят к преждевременному старению

Нравится нам это или нет, старение неизбежно, и хотя мы не можем остановить этот процесс, мы можем замедлить его, придерживаясь здорового образа жизни.
Есть много вредных привычек, которые могут испортить вашу внешность и заставить выглядеть старше, пишет Eat this, not that.
Существует множество моделей поведения, образа жизни и привычек, которые либо заставляют человека выглядеть старше, либо вызывают ускоренное старение. Большинство из нас не узнает о старении или дегенерации внутренних частей тела, если у нас не будет симптомов стресса или болезни. В большинстве случаев образ жизни оказывает большое влияние на старение и наиболее заметные его проявления возникают на коже (например, истончение, сухость, дряблость, выпадение волос и т. д.).
Сейчас самые напряженные времена для людей из-за пандемии, карантина, экономических и социальных потрясений. Стресс способствует воспалению в организме, что приводит к высвобождению токсичных химических веществ и различным нейропсихологическим, связанным с иммунитетом и биохимическим дисбалансам, которые влияют на процесс старения. Эти изменения могут также привести к чувству стресса и усталости.
Эти привычки связаны с клеточными и биохимическими изменениями в организме, увеличивая вероятность многих заболеваний (например, инфарктов, рака, инсульта и т. д.). Они могут вызывать эти заболевания в более молодом возрасте или ускорять старение/дегенерацию и повышать факторы риска этих заболеваний (например, жировая дистрофия печени, ожирение, и т. д.).
У лиц с интенсивным употреблением вредных веществ будут проявления на коже, свидетельствующие о старении (например, потеря эластичности кожи, пигментация и т. д.). Чем раньше вы прекратите или сократите использование, тем меньше будет возрастных повреждений.
Миллионы людей во всем мире либо спят меньше необходимого, либо не получают качественного сна. Процесс старения и сон могут иметь двунаправленную связь (например, старение может быть связано с проблемами сна и наоборот).
Генетическое и биохимическое изменение клеток человеческого организма вследствие лишения сна может приводить к ускорению процесса старения, а также вызывать старение косвенно за счет увеличения риска многих хронических заболеваний, которые вызывают повреждение или дегенерацию органов тела. Люди должны получать качественный сон в течение достаточного количества часов, поддерживая хорошую гигиену сна, чтобы избежать раннего старения.
Воздействие солнца необходимо для нашего тела и кожи (например, для получения витамина D и регулирования настроения), и каждый должен ежедневно находиться на солнце. Однако избыточное воздействие солнечного света может повлиять на тон и текстуру кожи, ускорить процесс старения, а также вызвать серьезные заболевания, такие как рак кожи. Регулирование времени пребывания на солнце и использование солнцезащитного крема или ношение закрытой одежды - лучшие варианты против преждевременного старения.
Внутреннее старение - это естественный процесс дегенерации, который происходит внутри нашего тела, но внешнее старение - это скорее то, что проявляется снаружи (например, на коже).
Хотя данные о гидратации неоднозначны, следует пить достаточное количество воды для многочисленных преимуществ для здоровья, включая поддержание эластичности кожи. Кроме того, защита кожи от химического воздействия, ожогов и т. д., а также увлажнение гарантируют сохранение тона и текстуры кожи и замедление ее старения.
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