Эксперты рассказали, какие привычки приводят к преждевременному старению

Почему здоровые привычки так важны

Существует множество моделей поведения, образа жизни и привычек, которые либо заставляют человека выглядеть старше, либо вызывают ускоренное старение. Большинство из нас не узнает о старении или дегенерации внутренних частей тела, если у нас не будет симптомов стресса или болезни. В большинстве случаев образ жизни оказывает большое влияние на старение и наиболее заметные его проявления возникают на коже (например, истончение, сухость, дряблость, выпадение волос и т. д.).

Что влияет на преждевременное старение

Стресс

Сейчас самые напряженные времена для людей из-за пандемии, карантина, экономических и социальных потрясений. Стресс способствует воспалению в организме, что приводит к высвобождению токсичных химических веществ и различным нейропсихологическим, связанным с иммунитетом и биохимическим дисбалансам, которые влияют на процесс старения. Эти изменения могут также привести к чувству стресса и усталости.

Употребление алкоголя и наркотиков, курение

Эти привычки связаны с клеточными и биохимическими изменениями в организме, увеличивая вероятность многих заболеваний (например, инфарктов, рака, инсульта и т. д.). Они могут вызывать эти заболевания в более молодом возрасте или ускорять старение/дегенерацию и повышать факторы риска этих заболеваний (например, жировая дистрофия печени, ожирение, и т. д.).

У лиц с интенсивным употреблением вредных веществ будут проявления на коже, свидетельствующие о старении (например, потеря эластичности кожи, пигментация и т. д.). Чем раньше вы прекратите или сократите использование, тем меньше будет возрастных повреждений.

Проблемы со сном

Миллионы людей во всем мире либо спят меньше необходимого, либо не получают качественного сна. Процесс старения и сон могут иметь двунаправленную связь (например, старение может быть связано с проблемами сна и наоборот).

Генетическое и биохимическое изменение клеток человеческого организма вследствие лишения сна может приводить к ускорению процесса старения, а также вызывать старение косвенно за счет увеличения риска многих хронических заболеваний, которые вызывают повреждение или дегенерацию органов тела. Люди должны получать качественный сон в течение достаточного количества часов, поддерживая хорошую гигиену сна, чтобы избежать раннего старения.

Солнечное излучение

Воздействие солнца необходимо для нашего тела и кожи (например, для получения витамина D и регулирования настроения), и каждый должен ежедневно находиться на солнце. Однако избыточное воздействие солнечного света может повлиять на тон и текстуру кожи, ускорить процесс старения, а также вызвать серьезные заболевания, такие как рак кожи. Регулирование времени пребывания на солнце и использование солнцезащитного крема или ношение закрытой одежды - лучшие варианты против преждевременного старения.

Увлажнение и защита кожи

Внутреннее старение - это естественный процесс дегенерации, который происходит внутри нашего тела, но внешнее старение - это скорее то, что проявляется снаружи (например, на коже).

Хотя данные о гидратации неоднозначны, следует пить достаточное количество воды для многочисленных преимуществ для здоровья, включая поддержание эластичности кожи. Кроме того, защита кожи от химического воздействия, ожогов и т. д., а также увлажнение гарантируют сохранение тона и текстуры кожи и замедление ее старения.