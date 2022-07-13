Експерти розповіли, які звички призводять до передчасного старіння

Чому здорові звички так важливі

Існує безліч моделей поведінки, способу життя і звичок, які або змушують людину виглядати старше, або викликають прискорене старіння. Більшість з нас не дізнається про старіння або дегенерацію внутрішніх частин тіла, якщо у нас не буде симптомів стресу або хвороби. У більшості випадків спосіб життя має великий вплив на старіння і найбільш помітні його прояви виникають на шкірі (наприклад, витончення, сухість, в'ялість, випадання волосся і т.д.).

Що впливає на передчасне старіння

Стрес

Зараз найбільш напружені часи для людей через пандемію, карантин, економічні та соціальні потрясіння. Стрес сприяє запаленню в організмі, що призводить до вивільнення токсичних хімічних речовин і різних нейропсихологічних, пов'язаних з імунітетом і біохімічних дисбалансів, які впливають на процес старіння. Ці зміни також можуть призвести до відчуття стресу та втоми.

Вживання алкоголю і наркотиків, куріння

Ці звички пов'язані з клітинними і біохімічними змінами в організмі, збільшуючи ймовірність багатьох захворювань (наприклад, інфарктів, раку, інсульту і т.д.). Вони можуть викликати ці захворювання в більш молодому віці або прискорювати старіння/дегенерацію і підвищувати фактори ризику цих захворювань (наприклад, жирова дистрофія печінки, ожиріння, і т.д.).

У осіб з інтенсивним вживанням шкідливих речовин будуть прояви на шкірі, що свідчать про старіння (наприклад, втрата еластичності шкіри, пігментація і т.д.). Чим раніше ви припините або скоротите вживання, тим менше буде вікових пошкоджень.

Проблеми зі сном

Мільйони людей у всьому світі або сплять менше необхідного, або не отримують якісного сну. Процес старіння та сон можуть мати двонаправлений зв'язок (наприклад, старіння може бути пов'язане з проблемами сну і навпаки).

Генетична і біохімічна зміна клітин людського організму внаслідок позбавлення сну може призводити до прискорення процесу старіння, а також викликати старіння побічно за рахунок збільшення ризику багатьох хронічних захворювань, які викликають пошкодження або дегенерацію органів тіла. Люди повинні отримувати якісний сон протягом достатньої кількості годин, підтримуючи хорошу гігієну сну, щоб уникнути раннього старіння.

Сонячне випромінювання

Вплив сонця необхідний для нашого тіла та шкіри (наприклад, для отримання вітаміну D та регулювання настрою), і кожен повинен щодня перебувати на сонці. Однак надмірне вплив сонячного світла може вплинути на тон і текстуру шкіри, прискорити процес старіння, а також викликати серйозні захворювання, такі як рак шкіри. Регулювання часу перебування на сонці і використання сонцезахисного крему або носіння закритого одягу - кращі варіанти проти передчасного старіння.

Зволоження та захист шкіри

Внутрішнє старіння - це природний процес дегенерації, який відбувається всередині нашого тіла, але зовнішнє старіння - це скоріше те, що проявляється зовні (наприклад, на шкірі).

Хоча дані про гідратацію неоднозначні, слід пити достатню кількість води для численних переваг для здоров'я, включаючи підтримку еластичності шкіри. Крім того, захист шкіри від хімічного впливу, опіків і т.д., а також зволоження гарантують збереження тону і текстури шкіри і уповільнення її старіння.