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Эксперты рассказали, почему цены на лекарства высокие и что влияет на стоимость

Почему высокие цены на лекарства (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Цены на лекарства заметно повысились. На стоимость влияет очень много факторов, на которые требуется немало денег.

Об этом пишет Brookings.

По словам специалистов, на цену лекарств влияют: стоимость разработки, спрос, наличие дженериков и альтернатив.

Разработки лекарств - это основной фактор, который влияет на ценообразование медицинских препаратов. Ученые говорят, что разработка одного препарата в среднем стоит около 1 миллиарда долларов.

Такой этап может длиться от 3 до 20 лет, а расходы иногда достигают десятков миллиардов долларов.

Основные этапы разработки:

  • доклинические исследования;
  • клинические исследования из четырех фаз;
  • проверка и вывод лекарств на рынок;
  • контроль за безопасностью, когда лекарства стали доступными для населения.

Также в стоимость входят неудачные испытания или проверка лекарств, которые так и не поступят в продажу.

Почему у разных стран одинаковые лекарства имеют разную цену

Специалисты рассказали, что богатые страны в основном платят за лекарства больше. Такой подход помогает обеспечить медикаментами страны с низким уровнем жизни.

Также каждый препарат имеет свой патент, а именно компания имеет эксклюзивное право на выпуск лекарств. Срок действия патента составляет около 20 лет. Патент помогает компании получать прибыль от своих разработок и окупать затраты.

Когда патент закончится, то любая фармацевтическая компания может производить копии этих лекарств - дженерики. Тогда затраты компании, разработавшей лекарства, и тех, кто ее просто копирует, несопоставимы. Дженерики обычно стоят на 85% дешевле.

Кроме того, важно знать, что когда предложение товара или услуги превышает спрос, то цены падают. А, когда спрос превышает предложение, цены растут. Такой принцип действует и на лекарства.

К тому же разработка лекарств против редких болезней стоит не меньше чем против обычных. Однако, затраты на разработку очень высоки, а пациентов мало. Поэтому, если стоимость будет ниже, тогда компания просто не окупит затраты и несет убытки.

Ранее врач назвал популярный среди украинцев препарат, который совсем не лечит.

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