Эпидемия алопеции: эксперты рассказали, почему в Черновцах облысело более 150 детей

Видео: (youtube.com/ТСН)

Осенью 1988 года из Черновцов вывезли всех детей: причиной тому стала эпидемия алопеции. Дети полностью теряли волосы, а также появлялись сильные неврологические расстройства. Только официально эпидемия коснулась полторы сотни детей. О том, что случилось на самом деле рассказывает ТСН.

Все началось с дождя, капли которого превращались в коричневые лужи, светлая одежда людей, попавших под ливень, приобрела аналогичный цвет. Первые три случая моментального облысения были зафиксированы в августе. Все больше случаев медики фиксировали с каждым месяцем. В течение трех месяцев власти фактически замалчивали инцидент.

Ребенок / Кадр из видео YouTube-канала ТСН

Помимо того, что на подушке за одну ночь оставался весь волосяной покров головы, дети начали страдать сильными неврологическими расстройствами. На одном из архивных видео женщина вспоминает, как ее сын возрастом около трех лет обвинял отца в жестоком убийстве других детей. У малышей галлюцинации и страшные, недетские сны.

"Во всех актах комиссии сказано, что был зафиксирован выход соединений калия в атмосферу", – сказал Владимир Белоус, автор трех книг о черновицкой болезни.

Он рассказал, что местами в Черновцах содержание калия превышало норму в три раза, однако глава комиссии из Москвы список не подписал.

Рассказывают, что в Черновцах из-за большого количества предприятий химические отходы сливались прямо в воду, которая в последствии употреблялась для приготовления пищи и купания. Именно это, по мнению исследователей могло послужить химическому отравлению детей. Что стало причиной отравления детей в Черновцах, окончательно не сказала ни одна комиссия.

Напомним, что Комаровский рассказал о причинах и последствиях отравления табаком.

Ранее полиция открыла дело по факту гибели детей в Запорожской области.

Сообщалось также, что в школе Киевской области подросток распылил перцовый газ, девять человек в больнице.

Видео: (video.rbc.ua)