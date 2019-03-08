Это не наш Богдан: на похоронах 21-летнего бойца произошел громкий скандал (видео)

Коллаж: РБК-Украина

На похоронах погибшего героя произошел казус

Сегодня, 8 марта, во время отпевания 21-летнего воина ООС, погибшего накануне от ранений, Богдана Слободы, в гарнизонном храме Св. Петра во Львове произошел казус: когда открыли гроб, то родители не признали покойного сына. Об этом сообщает местное издание Varta1.

Священник решил продолжить чин погребения, заверив, что в любом случае отпеть покойного - христианский долг.

На видео видно, что женщина говорит, что в гробу лежит не ее сын. Стоит отметить, что к матери погибшего в церковь вызвали скорую помощь.

Видео: YouTube/VARTA1

После отпевания тело неопознанного мужчины повезли в морг.

Позже выяснилось, что это не единственная путаница, которая произошла сегодня, во время траурной процессии. По словам родственников погибшего, на погребальном кресте умершего указана фамилия и имя Богдана, однако не правильно указано отчество.

Фото: Богдан Слобода (facebook.com)

Интересно, что одноклассница Богдана, в комментарии журналистам также заявила, что в гробу находилось тело другого мужчины. Она отметила, что в гробу лежал совсем другой человек, а Богдан был светленьким. Она также рассказала, что и другие одноклассники считают, что в гробу лежал не Богдан.

Видео: YouTube/VARTA1

Напомним, что за 4 дня до 32-летия на фронте погиб украинский воин Борис Борденюк. Героя похоронили в его родном селе в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что 16 и 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое бойцов ВСУ.