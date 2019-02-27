Это не мог сделать нормальный человек: новые детали убийства семьи в Виннице

Убийство семьи в Виннице - Анатолия Мальца продолжат держать под стражей (коллаж: РБК-Украина)

В полиции надеются, что убийца семьи в Виннице понесет заслуженное наказание

Анатолия Мальца, которого обвиняют в жестокой расправе над собственной семьей 31 декабря 2018 года в Виннице, суд продолжит держать под стражей, сообщили в аппарате Винницкого городского суда.

26 февраля стало известно, что 30-летний подозреваемый в убийстве 30-летней экс-супруги, своей 63-летней матери, 7-летнего сына и 3-летней дочери проведет в СИЗО следующие два месяца.

Юрий Педос, руководитель Национальной полиции Винницкой области высказался относительно расследования резонансного дела. По его словам, пока нельзя разглашать детали этого преступления, однако он утверждает, что "и без экспертизы понятно, что это не мог сделать нормальный человека - убить своих детей, жену и мать".

Также руководитель Нацполиции Винницкой области выразил надежду, что подозреваемый получит пожизненное заключение независимо от заключения комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы, которую провели еще 23 января.

Убийство семьи в Виннице - Анатолия Мальца продолжат держать под стражей (видео: YouTube/Vinbazar. com)

Глава полиции области сообщил и то, что у следствия нет доказательств причастности к преступлению другой женщины Мальца, от которой он имеет внебрачную дочь. К слову, после расправы над своими родными убийца успел съездить за новогодними подарками для своей любовницы.

Ранее мы писали, что в деле об убийстве винницкой семьи появились результаты ДНК-экспертизы, которые подтвердили причастность Анатолия Мальца к убийству своей семьи.

Также мы сообщали, что цинизм винницкого убийцы поразил украинцев - в вечер расправы над семьей Анатолий Малец, по словам свидетелей, выглядел взволнованным и постоянно спрашивал о состоянии малолетней дочери, которую забрала карета "скорой".