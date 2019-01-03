"Де моя дитина?": цинізм вінницького убивці вразив українців

Відео: YouTube/Vinbazar. com - Всі новини Вінниці

Анатолій Малець, який у Вінниці жорстоко убив двох власних дітей, колишню дружину і матір, вразив своїм цинізмом і неадекватною поведінкою.

Так, мешканець мікрорайону, де сталася трагедія, Андрій Гайдай під час судового засідання розповів порталу Vinbazar.com, що у той вечір бачив Анатолія, який виглядав схвильованим та постійно запитував про стан малолітньої дочки, яку забрала карета "швидкої".

"В той вечір я бачив цього батька... Буквально в трьох метрах від мене він стояв... І він ще тоді кричав: "Де моя дитина? Що з моєю дитиною, зателефонуйте в лікарню". Я навіть не міг собі уявити, що потім виявиться, що це саме ця людина здійснила цей злочин", - сказав Гайдай.

Жорстокість Малеця вразила і правоохоронців.

"Перше, що нас вразило - це обстановка у квартирі. Оскільки квартирне приміщення двоповерхове... Не було жодного місця, де б не було людської крові", - зазначила капітан поліції Ольга Докійчук.

Відео: YouTube/Vinbazar. com - Всі новини Вінниці

Нагадаємо, що напередодні Нового року 30-річний чоловік забив молотком свою родину, у тому числі - восьмирічного сина та трирічну дочку (дівчинка померла в реанімації). Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що Малець мав іншу сім'ю на стороні.