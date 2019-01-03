"Где мой ребенок?": цинизм винницкого убийцы поразил украинцев

Видео: YouTube/Vinbazar. com - Все новости Винницы

Анатолий Малец, который в Виннице жестоко убил двух детей, бывшую жену и мать, поразил своим цинизмом и неадекватным поведением.

Так, житель микрорайона, где произошла трагедия, Андрей Гайдай во время судебного заседания рассказал порталу Vinbazar.com, что в тот вечер видел Анатолия, который выглядел взволнованным и постоянно спрашивал о состоянии малолетней дочери, которую забрала карета скорой помощи.

"В тот вечер я видел этого отца... Буквально в трех метрах от меня он стоял... И он еще тогда кричал: "Где мой ребенок? Что с моим ребенком, позвоните в больницу". Я даже не мог себе представить, что потом окажется, что именно этот человек совершил это преступление", - сказал Гайдай.

Жестокость Малеца поразила и правоохранителей.

"Первое, что нас поразило - это обстановка в квартире. Поскольку квартирное помещение двухэтажное... Не было ни одного места, где бы не было человеческой крови", - отметила капитан полиции Ольга Докийчук.

Видео: YouTube/Vinbazar. com - Все новости Винницы

Напомним, что накануне Нового года 30-летний мужчина забил молотком свою семью, в том числе - восьмилетнего сына и трехлетнюю дочь (девочка умерла в реанимации). Преступнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что Малец имел другую семью на стороне.