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Это наша вина: раскрыли впечатляющие коррупционные схемы на таможне


Во время действия моратория леса из Украины вывозили больше, чем когда мораторий не действовал, говорит ученый Богдан Проць

Много лет подряд лес нелегально вывозят из Украины в Европу. Однако известный ученый, кандидат биологических наук Богдан Проць подчеркивает, что в вывозе леса виновата прежде всего именно Украина, а не спрос на нашу древесину в ЕС. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для Styler.

"Как известно, в Украине на вывоз леса был наложен мораторий. Но даже во время действия моратория леса вывозили больше, чем когда мораторий не действовал! Лес подвозят к границе, а там мы имеем таможню, которая это все пропускает", - говорит ученый.

"Сколько было случаев, когда представители общественных организаций приезжали на место и спрашивали: "Вот стоят вагоны, что это такое?" Подходил офицер СБУ или других служб и говорил: "Спасибо, что уведомили". А на следующее утро половина поезда (десятки вагонов) или иногда несколько таких поездов с древесиной уже не было, ведь их ночью перевели в другое место, или срочно вывезли за границу”, - добавляет он.

Фото: “Коррупция не преодолена в лесном секторе и на таможне, поэтому лес и дальше вывозят” - Богдан Проць (pixabay.com)

По его словам, такие случаи случаются постоянно. Сейчас - уже в меньшей степени, но год или два назад такие случаи имели место буквально массово.

Поэтому, считает Проць, именно коррупция в Украине является причиной таких проблем, а не запрос Европы.

"Даже если со стороны Европы есть запрос на нелегальный вывоз древесины, то можно же закрыть границу, не давать вывозить. Это задача именно Украины. В первую очередь надо справиться с коррупцией. Однако мы видим, что коррупция не преодолена в лесном секторе, коррупция не преодолена на таможне, в других отраслях. Это наша вина, и ни в коем случае не Евросоюза. Евросоюз постоянно призывает Украину более решительно бороться с коррупцией", - замечает ученый.

Сейчас масштабы вывоза леса в Украине уменьшились. Однако эксперт объясняет это тем, что украинские политики и топ-чиновники находятся в ожидании выборов - президентских и парламентских, и разводить лишний шум вокруг нелегального вывоза леса просто никому из них не нужно.

Напомним, рассказали про страшные экологические последствия от вырубки деревьев в Украине.

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