Это наша вина: раскрыли впечатляющие коррупционные схемы на таможне

Много лет подряд лес нелегально вывозят из Украины в Европу. Однако известный ученый, кандидат биологических наук Богдан Проць подчеркивает, что в вывозе леса виновата прежде всего именно Украина, а не спрос на нашу древесину в ЕС. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии для Styler.

"Как известно, в Украине на вывоз леса был наложен мораторий. Но даже во время действия моратория леса вывозили больше, чем когда мораторий не действовал! Лес подвозят к границе, а там мы имеем таможню, которая это все пропускает", - говорит ученый.

"Сколько было случаев, когда представители общественных организаций приезжали на место и спрашивали: "Вот стоят вагоны, что это такое?" Подходил офицер СБУ или других служб и говорил: "Спасибо, что уведомили". А на следующее утро половина поезда (десятки вагонов) или иногда несколько таких поездов с древесиной уже не было, ведь их ночью перевели в другое место, или срочно вывезли за границу”, - добавляет он.

Фото: “Коррупция не преодолена в лесном секторе и на таможне, поэтому лес и дальше вывозят” - Богдан Проць (pixabay.com)

По его словам, такие случаи случаются постоянно. Сейчас - уже в меньшей степени, но год или два назад такие случаи имели место буквально массово.

Поэтому, считает Проць, именно коррупция в Украине является причиной таких проблем, а не запрос Европы.

"Даже если со стороны Европы есть запрос на нелегальный вывоз древесины, то можно же закрыть границу, не давать вывозить. Это задача именно Украины. В первую очередь надо справиться с коррупцией. Однако мы видим, что коррупция не преодолена в лесном секторе, коррупция не преодолена на таможне, в других отраслях. Это наша вина, и ни в коем случае не Евросоюза. Евросоюз постоянно призывает Украину более решительно бороться с коррупцией", - замечает ученый.

Сейчас масштабы вывоза леса в Украине уменьшились. Однако эксперт объясняет это тем, что украинские политики и топ-чиновники находятся в ожидании выборов - президентских и парламентских, и разводить лишний шум вокруг нелегального вывоза леса просто никому из них не нужно.

Напомним, рассказали про страшные экологические последствия от вырубки деревьев в Украине.

Также в сети показали, как вырубают лес в Киеве и Киевской области.