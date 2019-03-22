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Масштабы уничтожения впечатляют: ужасные последствия вырубки леса в Украине

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 12:27
Масштабы уничтожения впечатляют: ужасные последствия вырубки леса в Украине
Фото: Вырубка леса в Украине (коллаж РБК-Украина)

Чрезмерное уничтожение лесов ведет к угрожающим экологическим проблемам, уверен Богдан Проць

В Украине происходят совершенно неправомерные, варварские меры хозяйствования и полномасштабные рубки лесов.

Такое мнение в комментарии для Styler высказал кандидат биологических наук Богдан Проць, директор общественной организации "Дунайско-Карпатская Программа", заведующий отделом ландшафтного и биотического разнообразия Государственного природоведческого музея Национальной академии наук Украины, лауреат международной премии Уитли.

По его словам, за последние 25 лет количество вырубленного леса выросло на 75%.

"Количество нелегальных рубок выросло минимум на 40%. Общая тенденция является угрожающей, она заключается в варварском, не экологическом ведении лесного хозяйства, который имеет абсолютно негативное воздействие на окружающую среду и местное население", - убежден он.

В перспективе чрезмерное уничтожение лесов ведет к еще более серьезным экологическим проблемам, говорит ученый.

Масштабы уничтожения впечатляют: ужасные последствия вырубки леса в УкраинеФото: Вырубка леса в Украине уже привела и дальше приводит к катастрофическим последствиям (pixabay.com)

"С одной стороны, мы имеем также климатические изменения, которые проявляются в уменьшении количества осадков в вегетационный период. С другой, мы имеем чрезмерные вырубки. Температура в горах повышается, в том числе – температура воды, соответственно испарения повышаются, также уровень поверхностных грунтовых вод снижается, ручьи исчезают, и более того – вода в горах, которую местное население привыкло использовать, просто исчезает. Это одно из наиболее критических негативных последствий и современных тенденций в целом Карпатском регионе", - добавляет Богдан Проць.

Использование тяжелой, технически отсталой техники при ведении лесохозяйственных работ стимулирует мелиорации склонов, убежден ученый.

"Когда вырубают один участок и вывозят лес, образуются глубокие мелиорационные каналы, чем стимулируют усыхание для соседних участков. Разрушение склона приводит к разрушению всей его гидросети. Начинают формироваться другие водные потоки, стимулируя смывания поверхности почвы. Спуск древесины ручьем стал привычным явлением. Проведение противоэрозионных мероприятий отсутствует. Поэтому последствия вырубки лесов являются столь негативными", - комментирует Богдан Проць.

В то же время эколог, кандидат биологических наук и президент РМЭО "Екосфера" Оксана Станкевич в комментарии для Styler рассказала, что большинство видео, где разоблачаются масштабы вырубки лесов – это манипуляция, которая не показывает истинных проблем в этой сфере. Богдан Проць лишь частично разделяет такое мнение.

"Проблема однозначно непростая, с одной стороны мы имеем техническое отставание способов ведения лесного хозяйства, с другой - полувоенный стиль его управления, где другое мнение, кроме мнения руководства, неприемлемо. Я думаю, коррупционная составляющая ведения лесного хозяйства привела к его технического отставания, что делает невозможным повышение эффективности его ведения", - объясняет он.

Также, напомним, ранее в сети показали ужасные последствия вырубки леса.

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