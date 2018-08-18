"Это неуважение, так нельзя": Лариса Ницой выступила за чистоту цвета украинского флага

Фото: Флаг Украины (РБК-Украина)

Писательница возмущена халатностью производителей украинских флагов

Лариса Ницой рассказала о том, что она участвует в акции #прапорнезалежності. Для того, чтоб снять видео она решила приобрести новый флаг, но придя в магазин встретила вопиющую халатность производителей. Так, ей предложили "широкую цветовую гамму" единого украинского флага, имеющего стандарты, пишет она на Информационном Акценте.

"У нас в магазинах продаются флажки с различной цветовой гаммой и обо всех этих флажках продавцы говорят, что они украинские. Желто-голубой, желто-синий (синий светлый), желто-синий (синий темный), желто-синий (синий с фиолетовым отливом). Люди! Так нельзя! Синий цвет (как и желтый) должен быть одного оттенка, потому что это уже будет не наш флаг", — пишет Ницой.

Кроме того писательница ответила всем тем, кто не видит разницы в оттенках.

"Прекратите изображать все синие цвета на наш украинский флаг, "какая разница, какой синий". Потому что у нас на флаг не синий темный, как гроза; НЕ синий мрачный, как вечер надвигающейся не лазурный, что вылинял. На нашем флаге синяя полоска - насыщенного голубого, как небо в солнечный день. В солнечную, а не мрачную. У нас ВЕСЕЛЫЙ флаг. Не траурный. И стандарт этого насыщенного голубого цвета утвержден. Он имеет название и номер (Pantone Coated 2935 C). Посмотрите хотя бы в Википедии", — пишет она.

Писательница призвала быть ответственными и использовать только оригинальный цвет флага.

"Украинцы, будем ответственны в таких деталях. Ибо использование другого цвета, не по стандарту, это неуважение к флагу, и к Украине тоже. Это опять из оперы "какая разница". Вы же понимаете, важных деталей в важном деле не бывает", — добавила она.

Напомним, что недавно Лариса Ницой предложила собственную модель украинизации.

До этого известная писательница высказалась в сторону православных верующих.

Ранее мы сообщали, что Ницой резко высказалась по поводу Крестного хода.

Видео: (video.rbc.ua)