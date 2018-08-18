"Це неповага, так не можна": Лариса Ніцой виступила за чистоту кольору українського прапора

Фото: Прапор України (РБК-Україна)

Письменниця обурена халатністю виробників українських прапорів

Лариса Ніцой розповіла про те, що вона бере участь в акції #прапорнезалежності. Для того, щоб зняти відео вона вирішила придбати новий прапор, але прийшовши в магазин зустріла кричущу недбалість виробників. Так, їй запропонували "широку колірну гамму" єдиного українського прапора, який має стандарти, пише вона на Інформаційному Акценті.

"У нас в магазинах продаються прапорці з різною кольоровою гамою і на всі ці прапорці продавці кажуть, що вони українські. Жовто-блакитний, жовто-синій (синє світле), жовто-синій (синє темне), жовто-синій (синє з фіолетовим відливом). Люди! Так не можна! Синій колір (як і жовтий) повинен бути одного відтінку, бо то вже буде не наш прапор", — пише Ніцой.

Крім того письменниця відповіла всім тим, хто не бачить різниці у відтінках.

"Припиніть тулити всі сині кольори на наш український прапор, «яка різниця, який синій». Бо у нас на прапорі не синій темний, наче гроза; не синій похмурий, наче вечір насувається, не блакитний, ніби вилиняв. На нашому прапорі синя смужка – НАСИЧЕНА БЛАКИТНА, як небо в сонячну днину. В сонячну, а не похмуру. У нас ВЕСЕЛИЙ прапор. Не траурний. І стандарт цього насиченого блакитного кольору затверджений. Він має назву і номер. (Pantone Coated 2935 C) Подивіться хоча б у Вікіпедії", — пише вона.

Письменниця закликала бути відповідальними і використовувати тільки оригінальний колір прапора.

"Українці, будьмо відповідальні в таких деталях. Бо використання іншого кольору, не по стандарту, це неповага до прапора, і до України теж. Це знову з опери "какая разніца". Ви ж розумієте, не важливих деталей у важливій справі не буває", — додала вона.

Нагадаємо, що нещодавно Лариса Ніцой запропонувала власну модель українізації.

До цього відома письменниця висловилася в бік православних віруючих.

Раніше ми повідомляли, що Ніцой різко висловилася з приводу Хресного ходу.

Відео: (video.rbc.ua)