Это позорно: продюсер о засилье "русского мира" в Нацотборе

Почти все участники Нацотбора так или иначе засветились гастролями в России или скандальными заявлениями, говорит продюсер

Много украинцев нейтрально воспринимают то, что большинство артистов-финалистов Нацотбора активно гастролируют по России. В комментарии для Styler известный украинский продюсер Александр Ягольник отметил, что состав финалистов Нацотбора – это "лакмусовая бумажка", которая показывает, как страна воспринимает события в нашем государстве.

"Сейчас - пятая годовщина захвата Крыма, а до того была печальная годовщина событий на Майдане. Сегодня Нацотбор на Евровидение – это такая "лакмусовая бумажка" в отношении того, сознательна ли наша нация того, что происходит, или нет. Потому что сейчас это позорная ситуация, что среди тех шести участников, вышедших в финал, только одни ребята Brunettes Shoot Blondes никак с этим не связаны, а все остальные так или иначе засветились или гастролями в России, или пропагандой "русского мира" и "бессмертного полка", - объясняет Александр Ягольник.

Фото: Анна-Мария (instagram.com/annamariaduet)

По его мнению, телезрители просто голосуют за песни и не сильно разбираются в том, кто едет в Россию или же не едет.

"Люди априори доверяют телеканалам СТБ и UA:Перший в том, что они делают. Потому что это же общенациональное телевидение. Безгранично доверяя национальным каналам, которые показывают правильные новости, где называются вещи своими именами, люди мало оценивают артиста по гражданской позиции или ее отсутствии. Не стоит, к тому же, забывать, что шоу-бизнес является частью гибридной войны, и ФСБ много постаралась в этом направлении, и этот фактор не стоит сбрасывать с чаши весов", - говорит он.

Напомним, ранее известный продюсер прокомментировал неудачное выступление KAZKA на Нацотборе.

Также Джамала назвала YUKO своим фаворитом в Национальном отборе на Евровидение 2019.