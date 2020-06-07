Это растение может убить рак за 16 часов: ученые сделали заявление

Онкология стоит на первых позициях по смертности среди населения не только в Украине, но и во многих других странах. Уже несколько десятков лет ученые ищут лекарства от этой напасти. Современная медицина позволила сдерживать раковые клетки и дала возможность людям с тяжелыми диагнозами жить. Однако смертность от онкологии все равно остается очень высокой.

Американские ученые провели независимое альтернативное исследование и обнаружили растение, которое может убить раковые клетки менее чем одни сутки. Это полынь, которая уже много столетий используется как многофункциональное средство в народной медицине многих стран, пишет Udf.by.

Как сообщили ученые, рак молочной железы вылечивается на 28% быстрее и эффективнее, если в лечение включить железо. Исследователи провели опыты на добровольцах и добавили железо, так как оно имеет свойство накапливаться в тканях молочной железы, в том числе и в инфицированных клетках. После ученые добавляли полынь и обнаруживали, что аномальные клетки просто погибали, не коснувшись здоровых клеток.

В ходе эксперимента было установлено, что за 16 часов с помощью экстракта полыни можно уничтожить до 98% раковых клеток в груди. Ученые отметили, вдохновились традиционной азиатской медициной, в которой полынь используется против малярии.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали самые ранние симптомы развития онкология в организме.

А также рассказывали о том, что ученые заявили об открытии совершенно нового лекарства от онкологии.