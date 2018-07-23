"Это такой ужас": в Черкассах коллекторы незаконно проникли в квартиру пенсионерки (видео)

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Группа лиц ворвалась в жилое помещение

В Черкассах коллекторы якобы по указанию ОСББ ворвались в квартиру пенсионерки. Соответствующее видео опубликовал активист Станислав Краснов на своей странице в Facebook.

"Это такой ужас, это такая гадость... Накачанные быки выломали двери в квартиру старушки. За то, что она не может заплатить за коммунальные услуги! У нее пенсия 1400 гривен. Она всю жизнь работала, а теперь олигархи разграбили все, и бросили ей подачку, которой нельзя прожить", - написал автор поста.

Видео: Коллекторы ворвались в квартиру пенсионерки (facebook.com/Krasnov.Stanislav)

На видео зафиксировано незаконное проникновения группой лиц в квартиру пенсионерки, у которой накопились долги за коммунальные услуги. Коллекторы бесцеремонно рылись в вещах пожилой женщины и удивлялись бедности, в которой она живет, со смехом комментируя увиденное.

Скриншот поста (facebook.com/Krasnov.Stanislav)

Ранее сообщалось, что в Киеве организовали подпольный "дом престарелых".

Сотрудники коммунальных служб отказываются вывозить переполненные памперсами, шприцами и прочим мусорные баки. Несмотря на то, что местные жители жаловались в КГГА, проблему никто не решает.

Журналистов в подпольный дом престарелых не пустили. Одна из пациентов сообщила, что люди живут даже в подвале. Всего в доме около 29 пациентов, однако она не видела всех.

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