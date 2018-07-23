"Це такий жах": у Черкасах колектори незаконно проникли в квартиру пенсіонерки (відео)

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Група осіб увірвалася в житлове приміщення

У Черкасах колектори нібито за вказівкою ОСББ увірвалися в квартиру пенсіонерки. Відповідне відео опублікував активіст Станіслав Краснов на своїй сторінці в Facebook.

"Це такий жах, це така гидота... Накачані бики виламали двері в квартиру бабусі. За те, що вона не може заплатити за комунальні послуги! У неї пенсія 1400 гривень. Вона все життя працювала, а тепер олігархи пограбували все, і кинули їй подачку, якою не можна прожити", - написав автор посту.

Відео: Колектори увірвалися в квартиру пенсіонерки (facebook.com/Krasnov.Stanislav)

На відео зафіксовано незаконне проникнення групою осіб в квартиру пенсіонерки, в якої накопичилися борги за комунальні послуги. Колектори безцеремонно рилися в речах літньої жінки і дивувалися бідності, в якій вона живе, зі сміхом коментуючи побачене.

Скріншот поста (facebook.com/Krasnov.Stanislav)

Раніше повідомлялося, що у Києві організували підпільний "будинок пристарілих".

Співробітники комунальних служб відмовляються вивозити переповнені памперсами, шприцами та іншим сміттєві баки. Незважаючи на те, що місцеві жителі скаржилися в КМДА, проблему ніхто не вирішує.

Журналістів у підпільний будинок престарілих не пустили. Одна з пацієнтів повідомила, що люди живуть навіть у підвалі. Всього в будинку близько 29 пацієнтів, однак вона не бачила всіх.

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