Горы отходов и вонь: в Киеве организовали подпольный "дом престарелых" (видео)

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Местные жители пожаловались на нелегальное учреждение

В Святошинском районе Киева на дачном участке организовали нелегальный "дом престарелых". Здание находится в садовом товариществе "Зв’язківець". Об этом сообщает "Информатор".

Владелец участка – женщина. Она построила двухэтажный дом, в котором организовала приют для престарелых пациентов. Однако официально свое учреждение не зарегистрировала. Лицензии на медицинское обслуживание у женщины также нет.

Соседи обеспокоены отсутствием необходимой утилизации медицинских отходов и продуктов жизнедеятельности пожилых людей.

По данным журналистов, по всей улице воняет, а из здания периодически вывозят тела.

Сотрудники коммунальных служб отказываются вывозить переполненные памперсами, шприцами и прочим мусорные баки. Несмотря на то, что местные жители жаловались в КГГА, проблему никто не решает.

Журналистов в подпольный дом престарелых не пустили. Одна из пациентов сообщила, что люди живут даже в подвале. Всего в доме около 29 пациентов, однако она не видела всех.

Объявления о "доме престарелых" находят в сети. По некоторым данным, проживание пенсионеров в этом здании обходится в 9-17 тысяч гривен.

Во время неожиданного визита журналистов на территория около дома появилась женщина в медицинском халате. Она заявила, что в здании живут только родственники хозяйки.

По данным журналистов, в доме также нарушены правила пожарной безопасности. Как будут осуществлять эвакуацию в случае пожара - неизвестно.

Жители соседних домов опасаются эпидемий различных инфекций, которые могут возникнуть из-за испарений от медицинских материалов, которые выбрасываются и просачиваются в грунт.

Видео: Дом престарелых (YouTube/informator.ua)

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