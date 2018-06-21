"Дети часто болеют": в Харьковской области из-за отходов спиртзавода воняет вся окрестность

В одном из городов сливают вредные отходы прямо на землю

Жители города Люботин Харьковской области обвиняют местный спиртзавод в том, что страдают от невыносимой вони. По словам местных, предприятие сливает отходы прямо в поля, и никак их не очищает. Об этом сообщает ТСН.

Поля вокруг спиртзавода похожи на пустыню из сухой и потрескавшейся субстанции, которая покрывают землю. Это так называемая барда - органические отходы производства спирта, которые гниют под открытым небом.

"Здесь образуется много разных веществ, самое главное - это сероводород. Для примера, эндол и эскатол – это те элементы, которые образуются при гниении трупа человека", - рассказал местная жительница Юлия Ольховская.

Повсюду вокруг воняет. Барда разлагается на солнце и над ней кружатся тысячи насекомых. Невыносимый запах можно почувствовать за несколько километров от местности. Жители зафиксировали на видео, как цистерна сливает кипящую зловонную жижу прямо на землю.

"Слив происходит кипятка – не отфильтрованного, просто в поле выливается", - пожаловалась Ольховская.

Местные жители уверяют, что от этой вони они страдают годами.

"Дети часто болеют", - рассказала Наталья Каменская.

"Окна открыть нельзя, дети сидят дома – жара, воняет, дышать нечем", - пожаловалась Яна Яцина.

Представители спиртзавода уверяют, что поля, куда сливают отходы, специально для этого предназначенные, а сама барда не грозит ни людям, ни окружающей среде.

"Здесь белок, протеин, жиры. Это биомасса. Если мы возьмем другую биомассу, например, навоз, и вывезем на землю, будет вонять или нет?" - спросил заместитель директора завода Николай Губский.

По словам производителей спирта, барду используют в производстве дрожжей или как корм для скота. Однако продавать ценный продукт стало некому.

"На сегодня нет сельского хозяйства, нет крупного рогатого скота, которые будут это убирать и приводить в порядок", - объяснил директор завода Евгений Ежелый.

В местной власти сообщили, что завод был вынужден хранить биоотходы в отстойниках, однако сейчас они переполнены, и потому пришлось искать деньги на очистку. Местных жителей просят потерпеть.

"Месяца полтора-два им надо на эту работу, чтобы они почистили отстойники. Пять миллионов им выделили", - рассказал городской голова Люботина Леонид Лазуренко.

Почистить отстойники и поля обещают до конца августа. Однако местные готовят заявление в прокуратуру.

Видео: Спиртзавод сливает отходы на землю (YouTube/ТСН)

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