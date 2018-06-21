"Діти часто хворіють": у Харківській області через відходи спиртзаводу смердить вся околиця

В одному з міст зливають шкідливі відходи прямо на землю

Мешканці міста Люботин Харківської області звинувачують місцевий спиртзавод в тому, що потерпають від нестерпного смороду. За словами місцевих, підприємство зливає відходи прямо в поля, і ніяк їх не очищує. Про це повідомляє ТСН.

Поля навколо спиртзаводу схожі на пустелю з сухою і потрісканою субстанцією, яка покриває землю. Це так звана барда - органічні відходи виробництва спирту, які гниють під відкритим небом.

"Тут утворюється багато різних речовин, найголовніше - це сірководень. Для прикладу, ендол і ескатол – це ті елементи, які утворюються при гнитті трупа людини", - розповів місцева жителька Юлія Ольховська.

Всюди навколо смердить. Барда розкладається на сонці і над нею кружляють тисячі комах. Нестерпний запах можна відчути за кілька кілометрів від місцевості. Жителі зафіксували на відео, як цистерна зливає киплячу смердючу рідину прямо на землю.

"Злив відбувається окропу – не відфільтрованого, просто в полі виливається", - поскаржилася Ольховська.

Місцеві жителі запевняють, що від цього смороду вони страждають роками.

"Діти часто хворіють", - розповіла Наталя Каменська.

"Вікна відкривати не можна, діти сидять вдома – спека, смердить, дихати нічим", - поскаржилася Яна Яцина.

Представники спиртзаводу запевняють, що поля, куди зливають відходи, спеціально для цього призначені, а сама барда не загрожує ані людям, ані навколишньому середовищу.

"Тут білок, протеїни, жири. Це біомаса. Якщо ми візьмемо іншу біомасу, наприклад, гній, і вивеземо на землю, буде смердіти чи ні?" - запитав заступник директора заводу Микола Губський.

За словами виробників спирту, барду використовують у виробництві дріжджів або як корм для худоби. Однак продавати цінний продукт стало нікому.

"На сьогодні немає сільського господарства, немає великої рогатої худоби, які будуть це прибирати і приводити в порядок", - пояснив директор заводу Євген Єжелий.

В місцевій владі повідомили, що завод був вимушений зберігати біовідходи у відстійниках, однак зараз вони переповнені, і тому довелося шукати гроші на очищення. Місцевих жителів просять потерпіти.

"Місяця півтора-два їм треба на цю роботу, щоб вони почистили відстійники. П'ять мільйонів їм виділили", - розповів міський голова Люботина Леонід Лазуренко.

Почистити відстійники і поля обіцяють до кінця серпня. Однак місцеві готують заяву в прокуратуру.

Відео: Спиртзавод зливає відходи на землю (YouTube/ТСН)

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