Выгрузил в поле: водитель грузовика отвез 12 тонн мусора в другую область

Нарушителя обнаружили местные жители

Водитель грузовика привез 12 тонн львовского мусора и выгрузил его посреди поля в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Черниговской области.

В селе Степь Борзнянского района Черниговской области полицейские задержали мужчину, который выгружал тонны мусора из своего грузовика на территорию поля.

Представители полиции сообщили, что информацию они получили от местных жителей.

"Вечером 15 июня в полицию поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в селе Степь Борзнянского района грузовик высыпал значительное количество мусора", - говорится в сообщении.

Водитель грузовика своей вины не отрицал и ответил на все вопросы представителей полиции.

Фото: Национальная полиция Украины

Он сообщил, что мусор загрузил во Львове в свой автомобиль "Вольво" с полуприцепом. Потом перевез его в село Степь, в Черниговской области и выгрузил. Общий вес мусорных отходов составил 12 тонн. Причины своего странного поступка водитель объяснить не смог.

По данным полиции, открыто уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

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