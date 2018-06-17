Вивантажив у полі: водій вантажівки відвіз 12 тонн сміття в іншу область

Порушника виявили місцеві жителі

Водій вантажівки привіз 12 тонн львівського сміття і вивантажив його посеред поля в Чернігівській області. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Чернігівській області.

В селі Степ Борзнянського району Чернігівської області поліцейські затримали чоловіка, який вивантажував тонни сміття з свого автомобіля на територію поля.

Представники поліції повідомили, що інформацію вони отримали від місцевих жителів.

"Ввечері 15 червня у поліцію надійшла інформація від небайдужих громадян про те, що в селі Степ Борзнянського району водій вантажівки висипав значну кількість сміття", - йдеться в повідомленні.

Водій вантажівки своєї провини не заперечував і відповів на всі запитання представників поліції.

Фото: Національна поліція України

Він повідомив, що сміття завантажив у Львові в свій автомобіль "Вольво" з напівпричепом. Потім перевіз його в село Степ, у Чернігівській області і вивантажив. Загальна вага сміттєвих відходів склала 12 тонн. Причини свого дивного вчинку водій пояснити не зміг.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або навколишнього середовища).

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