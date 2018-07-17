Гори відходів і сморід: у Києві організували підпільний "будинок пристарілих" (відео)

Місцеві жителі поскаржилися на нелегальну установу
У Святошинському районі Києва на дачній ділянці організували нелегальний "будинок пристарілих". Будівля знаходиться в садовому товаристві "Зв'язківець". Про це повідомляє "Інформатор".
Власник ділянки – жінка. Вона побудувала двоповерховий будинок, в якому організувала притулок для літніх пацієнтів. Однак офіційно свою установу не зареєструвала. Ліцензії на медичне обслуговування у жінки також немає.
Сусіди стурбовані відсутністю необхідної утилізації медичних відходів та продуктів життєдіяльності літніх людей.
За даними журналістів, по всій вулиці смердить, а з будівлі періодично вивозять тіла.
Співробітники комунальних служб відмовляються вивозити переповнені памперсами, шприцами та іншим сміттєві баки. Незважаючи на те, що місцеві жителі скаржилися в КМДА, проблему ніхто не вирішує.
Журналістів у підпільний будинок престарілих не пустили. Одна з пацієнтів повідомила, що люди живуть навіть у підвалі. Всього в будинку близько 29 пацієнтів, однак вона не бачила всіх.
Оголошення про "будинок пристарілих" знаходять в мережі. За деякими даними, проживання пенсіонерів в цьому будинку обходиться в 9-17 тисяч гривень.
Під час несподіваного візиту журналістів на території біля будинку з'явилася жінка в медичному халаті. Вона заявила, що в будівлі живуть тільки родичі господині.
За даними журналістів, в будинку також порушені правила пожежної безпеки. Як будуть здійснювати евакуацію у випадку пожежі - невідомо.
Мешканці сусідніх будинків побоюються епідемій різних інфекцій, які можуть виникнути через випари від медичних матеріалів, які викидаються і просочуються в грунт.
Відео: Будинок престарілих (YouTube/informator.ua)
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