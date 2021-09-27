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"Это надо видеть": украинка покорила жюри шоу "Голос Казахстан"

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 сентября 2021 10:17
"Это надо видеть": украинка покорила жюри шоу "Голос Казахстан" Фото: Виктория Булеева (youtu.be)
Автор: Наталия Гурковская

Виктория Булеева - первая украинка, которая приняла участие в телепроекте "Голос" в Казахстане. Ей удалось развернуть сразу 3 кресла звездных экспертов.

Выступление Виктории можно увидеть на странице проекта в YouTube.

В частности, к ней развернулись Сакен Майгазиев, оперная певица Майра Мухаммедкызы, и Алем - солист известной музыкальной группы в стиле k-pop NINETY ONE.

Члены жюри были поражены не только голосом украинки, но и ее внешностью. Ее золотой образ не оставил никого равнодушным.

На слепых прослушиваниях Виктория исполнила всемирно известную композицию группы Evanescence - "Bring me to life", но в стиле рок-оперы. Этим она взорвала овации публики и членов жюри.

На протяжении всего эпизода за Викторию сильно боролись судьи, так как каждый из них хотел увидеть девушку в своей команде.

Свое выступление Виктория посвятила маме, которая всегда в нее верила и хотела, чтобы талант дочери был высоко оценен.

Они были в восторге, когда Виктория исполнила на казахском языке легендарную композицию одного из членов жюри - Сакена Майгазиева – "Асыл Ана", что в переводе означает "Благородная мать". Этой песней девушка почтила талантливый казахский народ, их культуру и свою маму, которая своей верой приближает ее к самой заветной мечте - сцене.

Когда Виктория исполнила эту композицию, судьи подумали, что она выбирает команду Сакена и будет работать с ним. Алем высоко оценил стремление девушки влюбить зрителей в оперное искусство, только с самой модерновой и современной стороны.

В конечном итоге в качестве наставника она выбрала оперную певицу Майру Мухаммедкызы.

Как сообщалось, беременная невеста 19-летнего победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина потеряла сознание. При этом 23-летняя Иванна оказалась в больнице.

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