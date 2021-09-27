"Це треба бачити": українка підкорила журі шоу "Голос Казахстан"

Вікторія Булєєва - перша українка, яка взяла участь в телепроекті "Голос" в Казахстані. Їй вдалося відгорнути відразу 3 крісла зіркових експертів.

Виступ Вікторії можна побачити на сторінці проекту в YouTube.

Зокрема, до неї розгорнулися Сакен Майгазієв, оперна співачка Майра Мухаммедкизи, і Алем - соліст відомої музичної групи в стилі k-pop NINETY ONE.

Члени журі були вражені не тільки голосом українки, а й її зовнішністю. Її золотий образ не залишив нікого байдужим.

На сліпих прослуховуваннях Вікторія виконала всесвітньо відому композицію групи Evanescence - "Bring me to life", але в стилі рок-опери. Цим вона підірвала овації публіки і членів журі.

Протягом всього епізоду за Вікторію сильно боролися судді, бо кожен з них хотів побачити дівчину у своїй команді.

Свій виступ Вікторія присвятила мамі, яка завжди в неї вірила і хотіла, щоб талант дочки був високо оцінений.

Вони були в захваті, коли Вікторія виконала казахською мовою легендарну композицію одного з членів журі - Сакена Майгазіева - "Асил Ана", що в перекладі означає "Шляхетна мати". Цією піснею дівчина вшанувала талановитий казахський народ, їх культуру і свою маму, яка своєю вірою наближає її до найзаповітнішу мрію - сцені.

Коли Вікторія виконала цю композицію, судді подумали, що вона вибирає команду Сакена і буде працювати з ним. Алем високо оцінив прагнення дівчини закохати глядачів в оперне мистецтво, тільки з самої модернового й сучасного боку.

В кінцевому підсумку в якості наставника вона вибрала оперну співачку Майру Мухаммедкизи.