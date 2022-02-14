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Эту ошибку совершают многие: косметолог предупредила о коварном продукте для лица

Автор: Ольвия Агаркова

В погоне за вау-эффектом многие представительницы прекрасного пола стали использовать натуральное масло для лица вместо ухода. Действительно, результат ошеломляет! Но не спешите радоваться.

Косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram рассказала о подводных камнях использования масла для лица.

Да, действительно, масло дает эффект увлажнения и шелковистости при разовом использовании. При регулярном - ведет к обезвоживанию кожи.


Масло для лица не стоит использовать регулярно (www.pexels.com)

Оно создает пленку на поверхности эпидермиса. Пленка препятствует дыханию кожи, разбавляет наши собственные липиды, и как результат - замедляются обменные процессы и кожа становится обезвоженной.

Поэтому эксперт против регулярного использования масла вместо крема для лица, так как правильно подобранный крем выполняет свою задачу гораздо лучше. А при полном комплексе правильно подобранного ухода такой проблемы нет вообще!

Особенно не стоит использовать масло для проблемной и жирной коже, даже если она сильно обезвожена. В этом случае подбираем комплексный уход!


Средство для лица с вау-эффектом способно навредить коже (www.pexels.com)

По этой же причине 100% масла нельзя использовать для массажа. Все профбренды создают массажные продукты: бальзамы, кремы и т.д., в которых содержится разный процент масла (не 100%). Процент в этих продуктах варьируется в зависимости от назначения, вида массажа, кожи, задачи и так далее.

Есть случаи, когда использование масла вместо крема допустимо:

  • Точечно, локально, для устранения конкретной проблемы;
  • В антивозрастном уходе в качестве дополнительного насыщения крема или маски (капелькой);
  • Для тела, волос, локтей, ногтей. Но и это спорно.

Напомним, что ранее мы делились списком продуктов на ужин для крепкого сна.

К слову, мы рассказывали о трех способах снять гель-лак дома самостоятельно.

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