Политический скандал на Евровидении 2019: конкурс может лишиться звезд

Евровидение 2019 может лишиться одного из приглашенных гостей с мировым именем

Евровидение, международный песенный конкурс, который проводится ежегодно, в 2019 году оброс скандалами еще до проведения. В этот раз у организаторов конкурса произошел конфликт с певицей Мадонной, которая должна была выступить в финале Евровидения.

Как сообщают западные СМИ, Мадонна пригрозила организационному комитету, что отменит свое выступление, если они не согласятся на ее условия.

Дело в том, что Мадонна собралась на сцене Евровидения 2019 в Тель-Авиве исполнить свою новую песню, которая ранее публике не была представлена.

Однако организационный комитет после прослушивания композиции попросил звезду заменить песню для выступления на культурном мероприятии, так как в ней речь идет об американской политике.

Однако Мадонна не собирается менять репертуар и заявила, что готова выступить в финале Евровидения только с этой политической песней.

Мадонна (facebook.com/madonna)

Известно, что выступление Мадонны должно состояться в финальной части конкурса, в то время, когда будет проводиться окончательный подсчет голосов для того, чтобы объявить победителя международного конкурса.

Также в СМИ указывают сумму, которую организационный комитет должен выплатить Мадонне, если ее выступление все-таки состоится – 1,5 миллиона долларов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV сделала заявление о Евровидении.

А также рассказывали о том, что букмекеры назвали нового победителя Евровидения 2019.