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Евровидение 2019 снова в эпицентре скандала: что известно

STYLERЖизнь    05.03.2019 - 18:46
Евровидение 2019 снова в эпицентре скандала: что известно
Коллаж РБК-Украина

Организаторы конкурса рассказали о махинациях

Евровидение 2019, международный песенный конкурс, который должен состояться в мае в Израиле, снова оказалось в центре скандала. В этот раз причиной стали махинации с билетами.

Фирма Leaan, которая являлась официальным распространителем билетов на концерты Евровидения, распределила несколько десятков билетов высокопоставленным деятелям из области культуры и спорта еще до официального старта продаж, что категорически запрещено инструкциями.

Израильская радиовещательная корпорация KAN, которая отвечает за проведение песенного конкурса, потребовала аннулировать все билеты, которые были проданы с нарушениями, и вернуть их обратно в продажу.

"Продажа билетов, реализованных по телефону или в офисе, будь то на финал конкурса, либо другие мероприятия Евровидения, должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены в кассу для реализации в соответствии с правилами Kan", - сказано в сообщении корпорации.

Следующая волна продажи билетов на шоу запланирована на апрель и все возвращенные билеты поступят обратно в продажу.

Первая волна продаж стартовала 28 февраля и первая партия билетов на финал конкурса, который состоится 18 мая, была продана за несколько минут. И это при том, что билеты стоят несколько сотен евро.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Украина может передумать насчет Евровидения.

А также рассказывали о том, что Оля Полякова намекнула, что хочет на Евровидение.

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