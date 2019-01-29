Ежедневно по два, по три: Епифаний раскрыл, сколько общин уже перешли в ПЦУ

Фото: коллаж РБК-Украина

Митрополит Киевский и всея Украины рассказал о противодействии РПЦ

В Православную церковь Украины уже перешли более ста парафий РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата). Об этом во вторник, 29 января, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве в Международном выставочном центре перед началом форума с участием президента.

Также он отметил, что в ближайшее время завершится юридическое оформление ПЦУ и будет зарегистрирован руководящий орган - Киевская митрополия.

Как рассказал митрополит, ежедневно они слышат о том, что в определенных регионах и областях "происходят эти переходы по два, по три".

При этом Епифаний подчеркнул, что РПЦ всячески пытается помешать процессу перехода общин и процессу признания автокефалии другими православными церквями.

"Но мы верим, что мудрость тех или иных православных иерархов все же приведет к тому, что мы получим признание других церквей", - добавил митрополит.

Как сообщалось ранее, на предстоящей интронизации Епифания 3 января не будет монахов из 13 афонских монастырей, которые проголосовали против того, чтобы принимать участие в данной церемонии.

Также мы писали о том, что 25 января в Винницкой области в селе Вороновицы на собрании общины произошел бунт из-за того, что в клуб на собрание общины прибыл десант "русского мира" в рясах, с плакатами и титушками.

Напомним, не так давно в интернете появилась карта, отображающая перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины общины УПЦ Московского патриархата.

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Видео: РБК-Украина