Фаворитка Нацотбора на Евровидение ошарашила пророссийским заявлением

MARUV выступила под шестым номером и представила свою песню Bang

Украинская певица MARUV, заменившая TAYANNA, которая перед жеребьевкой отказалась от участия в Нацотборе на Евровидение, заявила, что выступала в России для того, чтобы нести мир. Об этом она рассказала во время прямого эфира первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019.

После выступления певицы ведущий программы Сергей Притула спросил, есть ли что-то общее между участием в Нацотборе и промо-компанией концертного тура MARUV в России?

На что певица ответила, что у каждого свой способ нести мир, и кто-то это делает с помощью музыки. Таким образом, певица подчеркнула, что, выступая в России, она несет мир.

Стоит отметить, что альтернативная группа BAHROMA также рассказала о своих выступлениях в РФ. По их словам, любовь, как и музыка, не имеет границ.

Кроме того, о выступлении в России и рассказала вокалиста YUKO. Она призналась, что является гражданкой РФ, поэтому выступала дома.

Напомним, что все песни первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 вы можете послушать здесь.

Ранее сообщалось, что состоялась премьера новой песни ТAYANNA – Очі.