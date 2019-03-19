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Ферма возле фронта: необычная история успеха украинского добровольца

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 12:34
Ферма возле фронта: необычная история успеха украинского добровольца
Коллаж РБК-Украина

Сергей Свириденко поделился историей своего успеха

Сергей Свириденко, который в прошлом был добровольцем, теперь развернул хозяйство неподалеку от фронта в селе Иванополье вблизи Константиновки. Теперь он фермер. У мужчины много планов на будущее, среди которых и развитие сельского туризма. Об этом информирует "Повернись живим" в Facebook.

История фермера Сергея началась с потери бизнеса на донецком рынке. У них с женой было несколько точек, где торговали колбасами. Денег хватало на обеспечение семьи и содержание двух квартир. Но начало боевых действий уничтожило их собственное дело. Тогда Сергей решил оставить все и уехать в деревню.

Ферма возле фронта: необычная история успеха украинского добровольцаФото: (facebook.com/backandalive)

Вместе с супругой они вывезли все, что могли. Затем он пошел добровольцем через военкомат в армию, отслужил в пятьдесят четвёртой бригаде. С войны Сергей вернулся в 2016 году и сразу задумался над началом новой, фермерской жизни.

Сейчас он держит коз, свиней, кур и уток. В хозяйстве имеется собственная сыроварня и маленькое колбасное производство. По словам Сергея, самое сложное в переходе на фермерство - это начать вставать и засыпать с птицами. Сергей был соней, теперь летом просыпается в половине пятого, зимой - в шесть. Однако трудности не тяготят фермера, а, напротив, радуют и подталкивают к новым свершениям.

Ранее мы писали историю успеха ветерана АТО. Роман и его супруга Юлия, которая также является бизнес-партнером, угощают киевлян сладостями с весны 2017 года. А теперь они еще и открыли заведение, где можно выпить кофе или чая и съесть брауни.

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