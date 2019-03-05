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Сладкий бизнес: история успеха ветерана АТО

STYLERЖизнь    05.03.2019 - 10:51
Сладкий бизнес: история успеха ветерана АТО
Коллаж РБК-Украина

Роман Набожняк открыл заведение в Киеве

4 марта в Киеве на Подоле ветеран АТО Роман Набожняк открыл заведение. В его команде - бывшие военнослужащие и переселенцы. Трогательной историей успеха поделились в соцсети Facebook.

Роман и его супруга Юлия, которая также является бизнес-партнером, угощают киевлян сладостями с весны 2017 года. А теперь они еще и открыли заведение, где можно выпить кофе или чая и съесть брауни.

"В меню заведения - брауни по авторским рецептам с различными вкусами: от классического до вишневого, орехового и сырного", - указывается в сообщении.

Сладкий бизнес: история успеха ветерана АТОФото: (facebook.com/backandalive)

Также отмечается, что 10% от своего заработка владельцы перечисляют на поддержку семей погибших воинов. Пользователи высказали искреннюю радость и пожелали ребятам успехов и процветания:

"Желаю роста и стабильного дохода, благодарных покупателей и честных партнеров";

"Молодцы! Пусть им везет! Все будет Украина!"

"Большое спасибо Вам! Удачи в делах, любви и радости в личной жизни";

Ранее мы писали, что ветеран АТО рассказал, как поднялся на Килиманджаро. А также, как доказывал африканцам, что Украина - это не Россия.

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