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Украина - не Раша: ветеран АТО поднялся на Килиманджаро

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 06:49
Украина - не Раша: ветеран АТО поднялся на Килиманджаро
Валерий Ананьев на Килиманджаро (фото: facebook.com/id.ananiev)

Путешественник объяснил африканцам, что украинцам обидно, когда их называют русскими

Украинский военный, ветеран АТО, писатель, блогер и путешественник Валерий Ананьев рассказал о сложном подъеме на самую высокую точку Африки - гору Килиманджаро, которая находится в Танзании. А также, как доказывал африканцам, что Украина это не Россия. Свою историю украинский военный публикует в соцсетях.

Валерий рассказывает, что когда говорил "я с Украины", его постоянно переспрашивали "Раша?". На это он резко возражал и говорил, что русские убили 11 тысяч украинцев. Он попросил танзанийцев рассказать об этом друзьям, чтобы не путали, потому что украинцам это обидно.

В первый день путешественник преодолел 2 900 метров. Он шел без остановки пять часов с 21-килограммовой ношей.

 

Валерий Ананьев на Килиманджаро (фото: facebook.com/id.ananiev)

"Скажу честно, было сложно. Неожиданно сложно. Нет, я в сознании, я представлял, что 21 кг переть вверх будет непросто. И 5 часов подряд крутого подъема под дождем меня удивили. Зато теперь есть опыт - что это такое", - пишет путешественник.

На следующий день Валерий Ананьев преодолел высоту 3 900 метров. Путешественник рассказывает, что второй день его удивил - он ожидал, что будет сложнее, чем в первый.

"Уровень кислорода - 63% от нормального. Температура здесь стала ощутимо ниже. Кроме температуры, здесь я впервые в жизни почувствовал последствия гипоксии: боль в голове от увеличения внутричерепного давления и какие-то проблемы с дыханием, то ли я просто бронхи простудил", - поделился опытом военный.

Раньше мы писали о том, что незрячий ветеран АТО на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США.

Кстати, ко Дню влюбленных украинские военные из Тернопольской артиллерийской бригады записали трогательное видео, в котором обратились к своим прекрасным половинкам со словами любви.

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